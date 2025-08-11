Muş'ta Göçerler Yüksek Yaylalarda Hayvancılık Yapıyor

Muş'ta Yüksek Yaylalarda Besicilik Faaliyetleri Sürüyor

Muş'ta, ilkbahar aylarında küçükbaş hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalara çıkaran besiciler, elde ettikleri sütten peynir, tereyağı ve yoğurt üreterek satışa sunuyor.

Havanın ısınmasıyla birlikte sürülerini Şenyala, Arıköy ve Yücetepe yaylalarına götüren göçerlerin mesaisi devam ediyor. Günün erken saatlerinde işe koyulan göçerler, büyük bir özveriyle sürülerinin otlatılması ve bakımı için çalışıyorlar.

Ev işlerinin yanı sıra günde iki kez süt sağan kadınlar, elde ettikleri sütten kış için gerekli olan peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünleri hazırlıyor.

Cebrail Bozkurt’tan Açıklamalar

Göçerlerden Cebrail Bozkurt, yaz aylarında yaylada konakladıklarını, kışın ise Diyarbakır'a göç ettiklerini ifade etti. Bozkurt, sabahları hayvanları otlatmaya götürdüklerini ve öğle ile akşam saatlerinde de hayvanların sağımını yaptıklarını belirtti.

"Kadınlarımız at ve eşeklerle yaklaşık 6 kilometre giderek hayvanların sağımını yapıyor. Elde edilen sütü peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak kışlık ihtiyacımızı karşılıyoruz. Fazlasını da satıp kazanç sağlıyoruz. Gelir kaynağımız hayvancılık. Ancak bu yıl havaların kurak geçmesi nedeniyle su kaynaklarımız azaldı ve hayvanlarımıza su bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bu nedenle geçen yıllara göre daha erken döneceğiz," dedi Bozkurt.

Leyla Bozkurt'un Hayat Öyküsü

10 çocuk annesi Leyla Bozkurt, "Çocuklarımın hepsi yaylada doğdu. Hayatımız yaylada, çadırlarda geçiyor. Yazın buraya geliyoruz, kışın sıcak bölgelere gidiyoruz. Burada kışlık ihtiyacımız olan peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünlerimizi hazırlıyoruz. Hayvancılık çok zor bir meslek ama başka gelirimiz olmadığı için bu işi yapmak zorundayız," şeklinde konuştu.

Feryaz Ayten'in Hayvancılık Deneyimi

Yıllardır hayvancılıkla uğraşan Feryaz Ayten, "Ev işlerini yapıyoruz, yemek hazırlıyoruz, hayvanları sağıyoruz. Gün boyu hayvanlarla uğraşıyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Zaman buldukça buradaki kadınlarla bir araya geliyor, birlikte zaman geçiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Muş'ta ilkbaharda küçükbaş hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalara çıkaran besiciler, elde ettikleri sütten peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satışa sunuyor.

Muş'ta ilkbaharda küçükbaş hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalara çıkaran besiciler, elde ettikleri sütten peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satışa sunuyor.