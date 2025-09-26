Muş'ta Kanser Farkındalığı Yürüyüşü — 12. Uluslararası Onkoloji Günleri

Muş'ta Kanser Farkındalığı İçin Yürüyüş Düzenlendi

12. Uluslararası Onkoloji Günleri kapsamında kentte yürüyüş ve bilgilendirme etkinlikleri yapıldı

Muş'ta Genç Birikim Derneğince düzenlenen 12. Uluslararası Onkoloji Günleri kapsamında bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Belediye binası önünde toplanan, aralarında 18 ülkeden akademisyen ve gönüllülerin de bulunduğu grup, şarkılar eşliğinde İstasyon Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Doğa Avras, basın mensuplarına yürüyüşe ilginin fazla olduğunu belirtti. Avras, 'Bu etkinlikten herkesin haberi olmayabiliyor. Bu nedenle farkındalık oluşturmak, halkı daha da meraklandırmak, onları konuya çekmek için böyle bir yürüyüş yapıyoruz.' dedi.

Azerbaycan'dan gelen Sevinç Aliyeva ise amaçlarının insanlara kanserle ilgili bilgiler vermek olduğunu söyledi: 'Gün boyunca üniversitede paneller vardı. Şimdi de yürüyüşteyiz. İki aydır buradayım ve iki aydır hastanelere, okullara gidiyoruz, insanları bilgilendiriyoruz.'

İstanbul'dan katılan Ayten Göymen, kanseri yenmiş biri olarak hastalığı yaşayanlara umut diledi: 'Kanseri yenen biri olarak, hastalığı yaşayan arkadaşlarımıza umut dolu günler diliyorum. Güzel gelişmeler yaşanıyor. Yeni teknolojiler, ilaçlar, tedaviler ve bunlar bütün hastalarımıza umut oluyor.'

Programa, Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, kanser hastaları ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Muş'ta Genç Birikim Derneğince düzenlenen "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" kapsamında yürüyüş yapıldı. Belediye binası önünde toplanan, aralarında 18 ülkeden akademisyen ve gönüllülerin de bulunduğu grup, şarkılar eşliğinde İstasyon Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.