Muş’ta Kardan Kapanan Yolda Ambulansta Doğum

İl Özel İdaresi ve 112 ekipleri seferber oldu

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Çınarardı köyünde doğum sancıları başlayan bir kadın için 112 Acil Sağlık ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri alarma geçti. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri yola çıktı.

İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki köye ulaşım, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kesildi. Yolun kapanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle çalışmalara başladı ve yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

Ambulans köye ulaştığında doğum sancıları devam eden kadın ekipler tarafından ambulansa alındı ve araç içinde doğum gerçekleştirildi. Yapılan ilk müdahalede anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Anne ve bebek, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.

