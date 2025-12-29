DOLAR
42,92 -0,02%
EURO
50,53 0,08%
ALTIN
5.995,17 4,1%
BITCOIN
3.751.774,05 0,25%

Muş’ta Kardan Kapanan Yolda Ambulansta Doğum

Muş Korkut Çınarardı'nda kar ve fırtına nedeniyle kapanan yolda İl Özel İdaresi ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle ambulansta doğum gerçekleşti; anne ve bebek hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 22:15
Muş’ta Kardan Kapanan Yolda Ambulansta Doğum

Muş’ta Kardan Kapanan Yolda Ambulansta Doğum

İl Özel İdaresi ve 112 ekipleri seferber oldu

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Çınarardı köyünde doğum sancıları başlayan bir kadın için 112 Acil Sağlık ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri alarma geçti. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri yola çıktı.

İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki köye ulaşım, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kesildi. Yolun kapanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle çalışmalara başladı ve yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

Ambulans köye ulaştığında doğum sancıları devam eden kadın ekipler tarafından ambulansa alındı ve araç içinde doğum gerçekleştirildi. Yapılan ilk müdahalede anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Anne ve bebek, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.

MUŞ’UN KORKUT İLÇESİNE BAĞLI ÇINARARDI KÖYÜNDE DOĞUM SANCILARI BAŞLAYAN BİR KADIN İÇİN 112 ACİL...

MUŞ’UN KORKUT İLÇESİNE BAĞLI ÇINARARDI KÖYÜNDE DOĞUM SANCILARI BAŞLAYAN BİR KADIN İÇİN 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ İLE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ SEFERBER OLDU.

MUŞ’UN KORKUT İLÇESİNE BAĞLI ÇINARARDI KÖYÜNDE DOĞUM SANCILARI BAŞLAYAN BİR KADIN İÇİN 112 ACİL...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de 12. Living Lab İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu
2
2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı
3
Cerrahide alarm: TUS puanları düşüyor, cerrahi hekim krizi kapıda
4
Suriye'de Yeni Banknotlar Tanıtıldı: İki Sıfır ve Yeni Tasarım
5
Kardan Barikatları UMKE Aştı: Yüksekova’da 8 Yaşındaki Çocuğa Müdahale
6
Kazdağları Bal Ormanı'na Üniversiteli Destek: 26 kg Kestane ve 40 Fidan
7
HÜRJET İspanya'da: 2,6 Milyar Avroluk 30 Uçaklık Tarihi İhracat

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?