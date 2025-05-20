Muş'ta Kurbanlık Hayvan Sevkiyatı Hız Kazandı

Muş, Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olarak, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık hayvan sevkiyatlarına başladı.

Kentte, ahırlarda beslenen büyükbaş hayvanlar, bayram öncesi tır ve kamyonlara yüklenerek büyükşehirlere gönderilmeye başlandı.

Çiftçi Erdal Yalvarıcı, AA muhabirine verdiği röportajda, "İlk sevkiyatı bugün İstanbul'a yaptık. Muş'un hayvancılıkta önemli bir konumu var. Her sene yaklaşık 250 hayvanı İstanbul'a gönderiyorum. Hayvanlarımızın ağırlığı 400 ile 750 kilo arasında değişiyor ve fiyatı da kilolarına göre belirleniyor. Bugün 30 büyükbaş hayvanımızı tıra yükleyip gönderdik. 250 hayvanı daha göndereceğiz," ifadelerini kullandı.

Antalya'ya büyükbaş hayvan sevkiyatı yapan İrfan Dereli ise, "Yaklaşık 15 yıldan beri hayvancılık yapıyorum. Sevkiyatını yaptığım hayvanları üç yıldır besliyorum. Bugün tırlara yükleyerek gönderdik," şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı. Kentte ahırlarda beslenen büyükbaş hayvanlar, bayrama sayılı günler kala tır ve kamyonlara yüklenerek büyükşehirlere gönderiliyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı. Kentte ahırlarda beslenen büyükbaş hayvanlar, bayrama sayılı günler kala tır ve kamyonlara yüklenerek büyükşehirlere gönderiliyor.