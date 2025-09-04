Muş'ta Seramik Raku Pişirimi Çalıştayı Başladı

Muş Alparslan Üniversitesi'nde 2 gün sürecek Seramik Raku Pişirimi Çalıştayı başladı. Etkinlik, ev sahibi Muş Alparslan Üniversitesi ile Iğdır Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğinde düzenlendi.

Açılış ve ilk ateş

El Sanatları Bölümü binasının bahçesinde düzenlenen açılışa katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, seramikler hakkında akademisyenlerden bilgi aldı ve seramik fırınının ilk ateşini yaktı. Alican, bu tür çalışmaları her zaman desteklediklerini ve desteğin süreceğini belirtti.

Raku tekniği ve pişirim süreci

Bahçeye kurulan fırına bırakılan seramikler, raku tekniğiyle yaklaşık 3 saatte 1000°C'ye ulaşana kadar pişirildi. Fırın 1000°C'ye ulaştığında kapağı açılarak sıcak seramikler hızla talaş kovasına konuldu; talaş ile sıcak seramiğin teması sonucu alev çıkıyor ve kapağın kapatılmasıyla içeride oksijen indirgeniyor. Bu indirgen ortamda sırlarda renk efektleri, geçişler ve çatlamalar gibi benzersiz sonuçlar oluşuyor; bu tepkimeler rastgele geliştiği için her eser birbirinden bağımsız oluyor.

Çalıştay koordinatörü ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Emre Koç, basın mensuplarına çalıştaya iki üniversiteden hocaların katıldığını bildirdi ve raku sürecini şu ifadelerle anlattı: 'Raku tekniğinde, ilk önce ürünlerde bisküvi pişirimi ve daha sonra seramik üzerine raku sırlaması yapılır. 1000°C'ye ulaşıldığında ürünler talaş kovasına alınır; burada indirgen bir ortam oluştuğu için sırlarda çeşitli efektler ortaya çıkar.'

Muş çamuru denemeleri

Muş çamuru ile yapılan denemelerde çimdik yöntemi kullanılarak 900°C'ye kadar bisküvi pişirimi gerçekleştirildi. Koç, bisküvi pişirimi yapılan ürünlerin raku pişirime uygunluğunu test ettiklerini ve içini sırladıkları ürünün ısı şoklarına dayanıklı olduğunu gördüklerini, araştırmaların devam edeceğini kaydetti. Çalıştayda üç davetli sanatçı hoca da bisküvi pişirimi yapılmış eserlerini getirerek burada sırlayıp fırına yerleştirdi.

Katılımcılar

Çalıştaya, Iğdır Üniversitesi El Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Dr. Elçin Telli Ateş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emrah Pek ve Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Erdoğan ile asistan öğrenciler katıldı.

