Muş'ta Yaban Domuzu ile Çoban Köpeklerinin Kovalamacası Kamerada

Muş'un Korkut ilçesi Karakale köyünde tarlaya inen yaban domuzu, 2 çoban köpeğinin kovalaması sonucu cep telefonu kamerasına yansıyıp kaçmayı başardı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 23:20
Karakale köyünde tarlaya inen yaban domuzu, 2 çoban köpeğinin saldırısından kaçtı

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Karakale köyünde tarlaya inen bir yaban domuzu, arazide bulunan 2 çoban köpeği tarafından kovalandı.

O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde köpeklerin yaban domuzunu bir süre kovaladığı ve zaman zaman saldırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından yaban domuzu köpekleri atlatmayı başararak bölgeden uzaklaştı.

Kaydedilen görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

