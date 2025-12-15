Muş'ta Yaralı Şahin DKMP'ye Teslim Edildi

Vatandaşların Duyarlı Müdahalesiyle Kurtarıldı

Muş'ta doğada yaralı halde bulunan şahin, duyarlı vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yaralı kuşu bulan Cevher Akpolat ve oğlu Berbang Akpolat, şahini alarak yetkililere ulaştırdı. Kuşun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

DKMP yetkilileri, Cevher Akpolat ve oğlu Berbang Akpolat'a duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti. Yetkililer, vatandaşlara yaralı veya yardıma muhtaç yaban hayvanlarıyla karşılaşmaları halinde en yakın DKMP birimine veya ilgili kurumlara haber vermeleri çağrısında bulundu.

