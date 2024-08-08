Muş'taki Baraj Gölü Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Muş'ta Baraj Gölü Olayı: 4 Genç Hayatını Kaybetti

Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne serinlemek amacıyla giren 5 kişiden dört tanesinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları ise kaybolan bir kişi için devam ediyor.

Vali Avni Çakır'dan Açıklama

Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin göle girdiklerini ve boğularak hayatlarını kaybettiklerini duyurdu. Çakır, "Göle girenlerden 3'ünün cansız bedenlerini AFAD ekiplerince sudan çıkardık. Bu gençlerden 3'ü boğularak yaşamını yitirdi. Kayıp iki kişiyi bulmak için çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır ve Van'dan su altı ekipleri olay yerine sevk edildi." dedi.

Yüzme Yasaklarına Dikkat

Vali Çakır, ayrıca Muş Valiliği'nin internet sitesinde baraj ve göletlere girişin yasaklandığına dikkat çekti. Yüzme bilmeyen çocuk ve gençlerin suya girmemesi gerektiğini vurguladı.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Vali Çakır'ın açıklamasından sonra AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarında, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yasin (18), Edanur (20), Rabia Karakay (13) ve Eylül Tekin (15) gibi gençlerin cansız bedenleri otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kayıp Fatma Karakay (22) için yapılan arama çalışmaları ise devam ediyor.