Muş Varto'da Uyuşturucu, Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Varto'da jandarma operasyonunda Karameşe köyündeki evde 320 gram skunk, 257 kalaşnikof mermisi, 5 şarjör, hücum yeleği ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 21:27
Valilikten yapılan açıklama: Karameşe köyünde operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Varto ilçesine bağlı Karameşe köyünde S.Ö'nün evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Alınan arama kararına istinaden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, 320 gram skunk, 257 kalaşnikof mermisi, 5 kalaşnikof şarjörü, hücum yeleği ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli S.Ö gözaltına alındı.

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

