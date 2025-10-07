Muş Varto'da Uyuşturucu, Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Valilikten yapılan açıklama: Karameşe köyünde operasyon
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Varto ilçesine bağlı Karameşe köyünde S.Ö'nün evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Alınan arama kararına istinaden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, 320 gram skunk, 257 kalaşnikof mermisi, 5 kalaşnikof şarjörü, hücum yeleği ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüpheli S.Ö gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.