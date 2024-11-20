Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti Grup Toplantısında Sert Eleştiriler

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısında Dervişoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda etkili bir konuşma gerçekleştirdi. Dervişoğlu, "Teğmenlerimiz yalnız değildir. İtibarımız onlardır; övünç kaynağımız ve gurur vesikamızdır" diyerek teğmenlere sahip çıkmayı vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e Sert Eleştiri

Dervişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklik ilkesine yönelik ifadelerini eleştirdi. Tekin'in laikliği "icat edilmiş bir kavram" olarak tanımlamasını eleştirerek, "Bu sözlerin amacını biliyoruz. Laiklik dedikçe, dindarlara birileri laf etsin istiyorlar" ifadesini kullandı.

Eğitim Harcamalarındaki Düşüşe Dikkat Çekti

Dervişoğlu, AK Parti iktidarında 22 yıl boyunca eğitime yapılan kamu harcamalarının sürekli düştüğüne değinerek, Türkiye'nin ilköğretimden yükseköğretime kadar öğrenci başına yıllık harcamanın ortalama 5 bin 425 dolar olduğunu, OECD ülkelerinde ise bu ortalamanın 14 bin 200 dolar olduğunu belirtti.

Öğretmenler Günü Mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andığını ifade eden Dervişoğlu, şehit öğretmenler için de dua etti. "Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Mülakat Uygulamalarına Tepki

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuya işe alımlarda mülakatların kaldırılacağı yönündeki sözlerini hatırlatarak, mülakatların devam ettiğine dikkat çekti. İktidara gelmeleri halinde eğitim sistemini Türk kimliği ve Cumhuriyet felsefesine göre yeniden şekillendireceklerini söyledi.

Bebek Katilliğine Dikkat Çekti

Dervişoğlu, "yenidoğan çetesi" ile ilgili yargı sürecine müdahil olduklarını belirterek, "Bebeklerimiz para için öldürülmüştür. Aç bırakılmış, işkence edilmiştir" sözleriyle bu konuda güçlü bir tepki gösterdi.

Sağlık Sistemindeki Rezalete Eleştiri

Sağlık sistemindeki sorunlar üzerine konuşan Dervişoğlu, "Bir bakanın istifa etmesi için daha hangi rezalet yaşanmalıdır? Bu utanç son bulmalı ve Sağlık Bakanı derhal görevinden azledilmelidir" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Andımız ve Teğmenler

Dervişoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki görüntülere de değinerek, Andımız'ın önemini vurguladı ve salondaki katılımcılarla birlikte Andımız'ı okudu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.