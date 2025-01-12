MÜSİAD Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi, 21. Olağan Genel Kurulunu başarıyla gerçekleştirdi. Kepez ilçesindeki bir otelde düzenlenen genel kurulda, yeni yönetim belirlendi ve Ali Akçay, başkanlık görevini Yusuf Akgül'e devretti.

Genel Başkan Vekili'nden Vurgu

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, genel kurulda yaptığı konuşmada derneğin sadece ekonomik başarılara odaklanmadığını vurguladı. Ekonomiyi üretim ve ticaretle birlikte ele aldıklarını belirten Alperen, bu başarıların ahlak, adalet ve ihlasla bir araya gelmediği sürece medeniyetin sürdürülebilir olamayacağını ifade etti.

Alperen, “MÜSİAD, Anadolu'nun bereketli topraklarından aldığı güçle, erdem, yüksek ahlak ve güven temelinde bir iş dünyası zihniyeti inşa etti. Bugün 84 yurt içi şubemiz ve 99 ülkede bulunan 180'den fazla irtibat noktamızla, küresel bir vizyonun temsilcisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarı, Medine Pazarı ahlakını ve Anadolu'nun irfanını temel alan bir anlayışın ürünüdür” diye konuştu.

Katma Değer ve Yerli Üretim Vurgusu

Alperen, medeniyetin sadece birlik ve beraberlikle inşa edilebileceğine, ekonomik bağımsızlığın ise bu yolda en önemli basamak olduğuna dikkat çekti. Yerli üretim ve milli kalkınmanın yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda geleceğe bir borç olduğunun altını çizen Alperen, güçlü bir ekonominin insani değerlerle yoğrulması gerektiğini ifade etti.

Yusuf Akgül'ün Hedefleri

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, yeni dönemde temel ilke olarak katma değer odaklı büyümeyi hedeflediklerini açıkladı. Akgül, “Antalya gibi bereketli topraklara sahip bir şehrin, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, katma değer üreten projeleriyle bir dünya markası olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Programa, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, MHP İl Başkanı Onur Temel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda Ali Akçay, başkanlık görevini Yusuf Akgül'e (fotoğrafta) devretti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda Ali Akçay, başkanlık görevini Yusuf Akgül'e (fotoğrafta) devretti.