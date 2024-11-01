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MÜSİAD'ın Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı

MÜSİAD, Siber Güç Türkiye 2024 zirvesini 6 Kasım'da gerçekleştirecek. Taha Çiftci detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 17:49
MÜSİAD'ın Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı

MÜSİAD'ın Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci, 6 Kasım 2024'de MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleşecek olan Siber Güç Türkiye 2024 zirvesi için geri sayımın başladığını bildirdi.

Siber Güvenliğin Önemi

Çiftci, siber güvenliğin dünya genelinde öneminin giderek arttığını vurguladı. Ülkeler arası savaşların en önemli unsurlarından biri haline gelen bu konu Türkiye'de de ele alınmakta.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi

Kısa zaman önce gerçekleştirilen MGK toplantısı sonrasında, 7 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 'Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028)' ile siber güvenlik alanındaki çalışmalar hız kazanmıştır. Çiftci, "MÜSİAD, siber güvenlik ve yapay zeka konularını gündeme taşımak için önemli bir zirve düzenliyor." dedi.

Etkinlik Detayları

6 Kasım'da düzenlenecek zirveye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve diğer önemli isimlerin katılması bekleniyor.

Oturumlar ve Paneller

Zirvenin ilk oturumunda 'Dijital Dünyanın Savunma Hattı: Siber Güvenlik' başlığı altında riskler ve korunma yöntemleri ele alınacak. İkinci oturumda ise 'Yapay Zeka Savaşları' adı altında yapay zekanın sunduğu tehditler ve fırsatlar tartışılacak.

Girişim Sunumları ve Çıktı Raporu

Etkinlik ayrıca Yapay Zeka Girişim Sunumları ve Girişimci-Yatırımcı buluşmaları ile zenginleşecek. Zirvenin sonunda ise Türkiye'nin dijital bağımsızlığı üzerinde duracak bir rapor yayınlanacak.

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