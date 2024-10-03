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MÜSİAD Nijerya'da İş Dünyasını Buluşturdu

MÜSİAD, Nijerya'daki iş insanlarıyla bilgi alışverişinde bulundu ve ticaret fırsatlarını tanıttı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 22:58
MÜSİAD Nijerya'da İş Dünyasını Buluşturdu

MÜSİAD Nijerya'da İş Dünyasını Buluşturdu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla önemli bir etkinlikte bir araya geldi.

Resepsiyon Detayları

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona MÜSİAD'ı temsil eden kişiler ve yerel iş insanları katıldı.

Yatırım Fırsatları ve Hedefler

MÜSİAD Nijerya Şube Başkanı Tevfik Demirel, etkinlikte Nijeryalı iş insanlarına Türkiye'deki yatırım fırsatlarını ve MÜSİAD'ın sağladığı potansiyel katkıları aktardığını belirtti. Demirel, "Biz, Türkiye-Nijerya arasındaki düşük ticaret hacmini yükseltmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda, 2025 yılında Nijerya'da 'Türkiye Yılı' geçireceğiz." ifadesinde bulundu.

Ticaret Mutabakatı

Resepsiyon sonrasında, MÜSİAD ile Nijerya'daki Dünya Ticaret Merkezi arasında ticaret alanında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu adımın iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla bir...

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, MÜSİAD temsilcileri ve Nijerya'daki iş insanları katıldı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla bir...

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, MÜSİAD temsilcileri ve Nijerya'daki iş insanları katıldı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla bir...

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, MÜSİAD temsilcileri ve Nijerya'daki iş insanları katıldı.

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