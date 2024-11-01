Musiki Muallim Mektebi'nin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Musiki Muallim Mektebi'nin Dönüm Noktası

Musiki Muallim Mektebi, kuruluşunun yüzüncü yılını Ankara'daki özel bir programla kutladı. Mamak Belediyesi'nin bünyesindeki etkinlikte, sanat camiasından pek çok önemli isim bir araya geldi.

Önemli İsimler Buluştu

Programa katılanlar arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve diğer pek çok sanatçı ve davetli yer aldı.

Programın Detayları

Katılımcılar, etkinlik öncesinde okulda kurulan müzeyi ve derslikleri gezdiler. Bazı mezunlar, geçmişten gelen anılarını yaşayarak türkü seslendirdiler. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Başkent Filarmoni Korosu, İlker Aşıcı yönetiminde keyifli bir konser sundu.

Tamer Karadağlı'nın Mesajı

Konserde konuşan Karadağlı, konserin ardından bu tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak adına büyük bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti. "Konservatuvar binası, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan yenilenecek ve sanatın her alanında üreten gençlerin buluşma noktası haline getireceğiz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Tan Sağtürk'ten Anlamlı Vurgular

Tan Sağtürk de, Musiki Muallim Mektebi'nin Cumhuriyet döneminin ilk müzik öğretmenlerini yetiştirmek için kurulduğunu belirterek, bu kurumu Türkiye'nin kültür sanat tarihinin önemli bir parçası olarak değerlendirdi.

Veli Gündüz Şahin'den Gelecek Vurgusu

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Musiki Muallim Mektebi'nin Türkiye'nin müzik ve sanat alanındaki yerinin altını çizdi. "Bugün bu büyük çınarın yüzüncü yılını kutlarken, onun değerlerini yaşamaya devam edecek ve yeni kuşaklara aktaracağız” dedi.

Ödüller ve Duygusal Anılar

Etkinlik, burada eğitim görmüş ünlü isimlerin anılarını paylaştığı konuşmalarla devam etti. Program sonunda, Musiki Muallim Mektebi'nin 100. yılı anısına sanatçılara plaket verildi.

Musiki Muallim Mektebi Hakkında Kısa Bilgi

Atatürk'ün talimatlarıyla 1924'te kurulan Musiki Muallim Mektebi, 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarı haline dönüştürülmüştür. Bu köklü okul, Türkiye'nin pek çok sanatçısını yetiştirmiştir. Aynı zamanda Müzik Müzesi ve sanat kursları ile de sanat dünyasına katkıda bulunmaktadır.

Kuruluşundan 12 yıl sonra Ankara Devlet Konservatuvarı adını alan Musiki Muallim Mektebinin kuruluşunun yüzüncü yılı, Ankara'da Mamak Belediyesi tarafından Mektebin Talatpaşa Bulvarı'ndaki binasında düzenlenen programla kutlandı. Programda Başkent Filarmoni Korosu, İlker Aşıcı yönetiminde konser verdi.

Kuruluşundan 12 yıl sonra Ankara Devlet Konservatuvarı adını alan Musiki Muallim Mektebinin kuruluşunun yüzüncü yılı, Ankara'da Mamak Belediyesi tarafından Mektebin Talatpaşa Bulvarı'ndaki binasında düzenlenen programla kutlandı. Programda Başkent Filarmoni Korosu, İlker Aşıcı yönetiminde konser verdi.