MUSKİ, Köyceğiz Zeytinalanı'nda Taşkınlara Karşı 1000’lik Yağmur Suyu Hattı

Altyapı güçlendiriliyor, yağmur suları kontrollü şekilde tahliye edilecek

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Mahallesinde yağmur sularının neden olduğu taşkın ve sel riskini azaltmak amacıyla yeni bir yağmur suyu hattı imalatına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Arasın il genelinde altyapının güçlendirilmesi ve vatandaşların yoğun yağış sonrası taşkın ve selden etkilenmemesi yönündeki talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmayı MUSKİ ekipleri hızla sürdürüyor.

Proje kapsamında mahallenin üst kotlarında biriken ve yoğun yağış dönemlerinde taşkınlara yol açan suların kontrollü şekilde tahliyesi için 1000’lik büz borularla yeni bir hat inşa ediliyor. Bu hat sayesinde yağmur suları toplanarak güvenle Büyükçay Deresi'ne aktarılacak, sel ve taşkınların önüne geçilirken yağmur suyunun yeniden doğaya kazandırılması sağlanacak.

Zeytinalanı Mahallesi Muhtarı Sezgin Koçyiğit, mahallede uzun süredir her kış yağış sonrası sel ve taşkınlar nedeniyle yolların kapandığını belirterek projenin önemine vurgu yaptı.

