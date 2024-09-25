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Muşlu Ailelerin DEM Parti Önündeki Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta çocuklarını PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti önünde evlat nöbetini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:07
Muşlu Ailelerin DEM Parti Önündeki Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta Terör Kurbanı Ailelerin Eylemi

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü düşünen aileler, DEM Parti il başkanlığı önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Her Çarşamba Eylem Yapıyorlar

Çocuklarını teröristlerden kurtarmak için bir araya gelen aileler, her çarşamba günü düzenledikleri eylemde "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak taleplerini dile getiriyorlar.

Ailelerin Açıklamaları Dikkat Çekiyor

Anne Gülbahar Teker, 12 yıl önce kaçırılan çocuğunu DEM Parti ve PKK'dan istediğini ifade ederek, "Buradan gitmeyeceğim ve onlardan korkmuyorum. Lanet olsun onlara." dedi. Oğlunun geri dönmesi için mücadele eden Teker, asker ve polisin de kendisi için kıymetli olduğunu belirtti.

Bir Başka Aile Üyesinin Çağrısı

Şahinaz Özcan ise uzun zamandır oğlundan haber alamadığını dile getirerek, "Bunlar Türk-Kürt davası değil" ifadesini kullandı. Özcan, "Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel, teslim ol," diyerek eyleme olan kararlılığını vurguladı.

Aileler, bir çocuk bile dağda kalmayıncaya dek eylemlerine devam edeceklerini belirtiyorlar.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan...

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaptı. "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan...

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaptı. "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan...

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaptı. "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan...

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaptı. "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

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