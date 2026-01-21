Mustafa Bozbey'den Bursa'da Hissedilen 4.5'lik Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Deprem ve Başkanın açıklaması

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, Bursa'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bozbey, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve Bursa’da da hissedilen 4.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Yetkililerden ilk bilgilendirme

Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

