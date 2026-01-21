Mustafa Bozbey'den Bursa'da Hissedilen 4.5'lik Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası geçmiş olsun mesajı yayımladı; yetkililer olumsuz ihbar olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 19:52
Deprem ve Başkanın açıklaması

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, Bursa'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bozbey, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve Bursa’da da hissedilen 4.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Yetkililerden ilk bilgilendirme

Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

