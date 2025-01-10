Mustafa Destici, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:30
Mustafa Destici, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mustafa Destici, Yılın Kareleri Oylamasına Destek Verdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Türkiye'de yıl boyunca öne çıkan etkileyici fotoğrafları bir araya getirerek, sanatı ve haberciliği onurlandırmayı amaçlıyor.

Oylamanın Önemine Vurgu

Destici, olayların ve anların tanıklığını yapan bu fotoğrafların, toplumsal belleğin bir parçası olduğuna dikkat çekti. Anadolu Ajansı'nın organizasyonunda düzenlenen oylamanın, yıllar geçtikçe daha da önem kazanacağını vurgulayan Destici, katılımın yüksek olmasının bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Bu yılki oylama süreci, sanatseverler ve halk tarafından geniş bir ilgiyle takip ediliyor. Herkesin, kendi favori karelerini seçmek için katılabileceği bu etkinlik, Anadolu Ajansı'nın yıl boyunca sunduğu kaliteli haberciliği de gözler önüne seriyor.

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