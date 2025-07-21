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Mustafa Destici, Bursa'da Esnaf Ziyaretinde Suriye'ye Dair Önemli Açıklamalarda Bulundu

BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da esnafla bir araya geldi; Suriye'deki gelişmelere ve yerel esnafın sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 19:20
Mustafa Destici, Bursa'da Esnaf Ziyaretinde Suriye'ye Dair Önemli Açıklamalarda Bulundu

Mustafa Destici, Bursa'da Esnafla Bir Araya Geldi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Hanlar Bölgesi, Ulu Cami ve Kapalı Çarşı'da Bursalı esnafları ziyaret eden Destici, yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Küçük Esnaf ve Emeklilerin Sorunları

Destici, küçük esnaf ve emeklilerin sıkıntıları hakkında, en düşük emekli maaşının 25 bin liranın üzerine çıkarılması gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili olarak, "Bunu bir kere çok açık, her fırsatta söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim." dedi.

Terörle Mücadelede Tek Ses Olunmalı

Mustafa Destici, "Terörsüz Türkiye" sürecinde yalnızca PKK'nın değil, onun tüm uzantılarının da feshetmesi gerektiğini vurguladı. "Bu ülkede bir tane halk var. Hepimizin ortak adı, Kürt'üyle, Türkmeni'yle, Alevi'siyle, sünnisiyle, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla da o da Türk milletidir. Bunu kimsenin değiştirmesine bu millet müsaade etmez." ifadelerini kullandı.

Suriye Gündemi ve Güvenlik Kaygıları

Destici, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye açısından da önemli olduğunu belirterek, "İsrail'in Dürzileri bahane ederek Suriye'nin bir kısmını işgal etme projesi hayata geçti." dedi. Ayrıca, Suriye'deki PYD, YPG, SDG yapılarına da dikkat çeken Destici, bu grupların merkezi Suriye hükümetine tabi olmadığını vurguladı.

"Türkiye hangi şartta olursa olsun, karşımızda kim olursa olsun, Amerika, İsrail dahi olsa eğer Suriye'nin kuzeyindeki yapı silah bırakmaz ve merkezi Suriye hükümetine tabi olmazsa Türkiye hiç beklemeden harekatı başlatmalı ve orada terörü yok etmelidir." diyerek sözlerini tamamladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu....

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Destici, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu....

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Destici, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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