Mustafa Destici'den Türk Dil Bayramı Mesajı: Türkçe Bir Emanettir

Mustafa Destici'den Türk Dil Bayramı Mesajı

BBP Genel Başkanı Destici, Türkçenin korunmasının önemine dikkat çekti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Dil Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden bir mesaj paylaştı.

Destici, dilin bir milletin hafızası, kimliği, kültürünün ve medeniyetinin taşıyıcısı olduğunu belirterek, milletlerin tarih boyunca dilleriyle var olduğunu, ayakta kaldığını ve dilleriyle geleceğe yürüdüğünü ifade etti.

Türkçenin sadece bir iletişim aracı olmadığına dikkati çeken Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkçe, binlerce yıllık geçmişiyle edebiyatımızın, sanatımızın, devlet ve medeniyet anlayışımızın köklerini besleyen asli kaynaktır. Bizler için Türkçe, aynı zamanda imanımızla, inancımızla, örfümüz ve ananelerimizle yoğrulmuş mukaddes bir emanettir. Bugün dünyanın dört bir yanında yaşayan milyonlarca soydaşımızı birbirine bağlayan en güçlü bağ yine Türkçemizdir. Neredeyse dünyanın tamamına yayılmış kardeşlerimizin ortak sesi, ortak vicdanı ve ortak kimliği Türkçedir. Onun yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarılması hepimizin vazifesidir.

Destici, mesajını şu sözlerle sonlandırdı: Bu vesileyle Türk Dil Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, Türkçemizin zenginliğini ve güzelliğini ortaya koymak için emek veren bütün ilim ve kültür insanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.