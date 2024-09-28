Mustafa Destici Eskişehir'de İsrail'i Lanetledi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Açıklamaları

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de yaptığı açıklamalarda, "Gün gelecek katil İsrail, Netanyahu, bu yaptıklarının bedelini misliyle ödeyecektir" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

Günyüzü'nde Bağ Bozumu Etkinliği

Destici, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile birlikte Günyüzü ilçesinin Gecek Mahallesi'nde pekmez kaynatma etkinliğine katıldı ve ardından bağ bozumuna iştirak etti.

Mahalle Konağı Açılışı

Etkinlik sonrası Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Belediye Başkanı Hidayet Özmen ve Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ile birlikte, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın yaptırdığı Günyüzü Mahalle Konağı'nın açılışını gerçekleştirdi.

BM Genel Kurulu ve İsrail Eleştirisi

BBP Genel Başkanı Destici, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, BM Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşmasının protesto edildiğini hatırlattı. "Dünyanın büyük kısmı Netanyahu'nun eylemlerini 'katliam ve soykırım' olarak değerlendiriyor" diyerek, tepkilerin daha da güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Son Notlar

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını överken, bazı eleştirilerin gerçek dışı olduğunu söyledi. "Cumhurbaşkanımızın konuşması sırasında salon doluydu, bazı hazımsızların yalanları ise ciddiye alınmamalı" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'nde pekmez kaynattı, bağ bozumuna katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'nde pekmez kaynattı, bağ bozumuna katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'nde pekmez kaynattı, bağ bozumuna katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'nde pekmez kaynattı, bağ bozumuna katıldı.