Mustafa Elitaş'a Kayseri Üniversitesinden Fahri Doktora Unvanı

Mustafa Elitaş'a Fahri Doktora Unvanı Verildi

Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen törenle AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Uluslararası Ticaret ve Lojistik" alanında fahri doktora unvanı ile onurlandırıldı. Tören, 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kucaklaşma ve Gelecek Vurgusu

Kayseri Üniversitesi'ndeki konuşmasında Elitaş, 21. yüzyılda Türkiye'nin ikinci yüzyılında geçmişle hesaplaşmaktansa birbiriyle kucaklaşmayı önceliklendirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Elitaş, "Türkiye'yi ileriye doğru emin adımlarla götürecek bir topluluğun olması için gayret göstermemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Beraberlik ve Çalışma Vurgusu

Elitaş, ildeki sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve yerel yönetimler ile uyum içerisinde çalışmanın önemine dikkat çekti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in, parti ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti. Elitaş, Çiçek'in Kapısı'nın herkese açık olduğunu vurguladı.

Geçmişten Günümüze Ayrımcılık Meselesi

Elitaş, geçmişte AK Parti kapatma davasında eşi başörtüsü nedeniyle yargılandığını hatırlatarak, "Bizim bacılarımızı, analarımızı yarasa gibi gören zihniyetten dolayı ben yargılanan biriyim." dedi. Ayrımcılık konusuna değinen Elitaş, Türkiye'nin önemli bir yere sahip olduğunu ancak hâlâ olumsuz zihniyetlerle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Fahri Doktora Belgesi ve Plaketler

Törende, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa tarafından Elitaş'a fahri doktora belgesi takdim edildi ve cübbesi giydirildi. Rektör Karamustafa, Elitaş'a şehre kazandırdığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Ayrıca, Kayseri Ticaret Borsası ve Erciyes 38 Futbol Kulübü tarafından Elitaş'a destekleri için plaket verildi.

Törende Elitaş'ı yalnız bırakmayan torunları, onun yanındaki mutluluğa ortak oldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'a (solda) Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından Elitaş'a "Uluslararası Ticaret ve Lojistik" alanında fahri doktora ünvanı verilmesi dolayısıyla 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'a (solda) Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından Elitaş'a "Uluslararası Ticaret ve Lojistik" alanında fahri doktora ünvanı verilmesi dolayısıyla 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.