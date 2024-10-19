Mustafa Elitaş Gaziantep'te AK Parti Kongrelerine Katıldı

Mustafa Elitaş, Gaziantep'te AK Parti Kongrelerinde

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Gaziantep'te partisinin Şehitkamil ve İslahiye ilçe kongrelerine katıldı. Elitaş, şehrin merkezindeki Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Şehitkamil 8. Olağan Kongresinde konuştu ve kongrenin hayırlı olmasını diledi.

"Bu Dava Fedakarlık İsteyen Bir Dava"

Elitaş, partinin hedeflerini hatırlatarak, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" vurgusunu yaptı. Bunun yanı sıra, "Bu dava kutlu bir dava, yorucu bir dava, fedakarlık isteyen bir dava," ifadesini kullandı. 2028 yılına kadar durmadan çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekti

Elitaş, konuşmasında Gazze'deki durumu eleştirdi ve "51 binden fazla insan katledildi. 30 bini kadın ve çocuk" ifadelerini kullandı. Almanya ve ABD'nin tutumunu eleştirerek, bu ülkelerin tarihlerini hatırlattı ve Türkiye'nin liderliğini öne çıkardı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Teşkilat mensuplarına birlik çağrısında bulunan Elitaş, "Dünyada yaşanan zulümlere dur diyebilmek için, bir ve beraber olabilmemiz gerekir," dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de kongrede birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İslahiye Kongresi ve Deprem İhtiyaçları

Elitaş sonrasında İslahiye ilçe kongresine katıldı ve 6 Şubat depremlerinin Türkiye ekonomisine maliyetinin 110 milyar dolar olduğunu belirtti. "85 milyon, 6 Şubat'ta olduğu gibi yaraları sarmak için tek yumruk oldu," dedi.

Kongrelerde mevcut ilçe başkanları yeniden seçildi ve partililer kongrelerde yer aldı.

Gaziantep'te Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda, AK Parti Şehitkamil 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongre'ye, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da katıldı.

Gaziantep'te Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda, AK Parti Şehitkamil 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongre'ye, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da katıldı.