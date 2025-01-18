Mustafa Elitaş: "İyi Bir Muhalefet Partisine İhtiyacımız Var"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu ve muhalefet çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 20:41
Mustafa Elitaş: "İyi Bir Muhalefet Partisine İhtiyacımız Var"

Mustafa Elitaş'tan Kahramanmaraş'ta İyi Muhalefet Vurgusu

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş'taki konuşmasında iyi bir muhalefet partisinin önemine dikkat çekti. Elitaş, Özgür Özela yönelik yaptığı çağrıda, "Sayın Özgür Özel, grup başkanvekilliğini bırak Allah aşkına, genel başkan ol. Ana muhalefet partisinin genel başkanı ol, iyi politikalar üret. Birlikte sen muhalefette, biz iktidarda Türkiye'yi uçuralım," ifadelerini kullandı.

AK Parti Hedefleri ve Altyapı Çalışmaları

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Olağan Kongresinde konuşan Elitaş, AK Parti'nin her alanda Türkiye'yi daha ileri taşımak için çaba sarf ettiğini belirtti. 2002 yılına kadar Türkiye'de toplam 6.104 kilometrelik bölünmüş yol bulunduğunu kaydeden Elitaş, bu rakamın AK Parti iktidarı döneminde 30 bin kilometre daha eklenerek 36.100 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları

Elitaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Kahramanmaraş'ta 81 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü hatırlatan Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, geçmişteki gayretleriyle Erzincan, Van ve İzmir depremlerinde en iyi şekilde aşan iktidar, Kahramanmaraş merkezli acıyı hızlı bir şekilde onarmak için gayret gösteriyor. Hamdolsun, 31 bin bağımsız bölümü 2024 yılının sonuna kadar tamamladık," şeklinde konuştu.

Suriye Gelişmeleri ve Muhalefetin Tutumu

Suriye'deki gelişmelere de değinen Elitaş, muhalefetin çelişkili tutum sergilediğini vurguladı. Elitaş, "Kasım ayında Suriye'deki muhalif güçler harekete geçtiler ve 8 Aralık'ta Şam'ı fethettiler. O zaman muhalefet, 'Bize Suriye'de ne işiniz var?' diyerek itiraz ediyordu. Şimdi ise Suriye'deki sorunlar çözüldükçe tahrik edici bir ortam bulamadıklarından endişeliler," dedi.

Güçlü Bir Muhalefet İhtiyacı

Elitaş, Türkiye'nin güçlü bir muhalefete ihtiyaç duyduğunu kaydederek, "İyi bir muhalefet partisine ihtiyacımız var. Umalım ki bu coğrafyadaki sıkıntıları birlikte el ele verip aşalım," şeklinde konuştu.

Kongreye, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Burak Gül ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen...

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen...

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.

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