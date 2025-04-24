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Mustafa Sandal, Antalya'da 23 Nisan Coşkusuyla Sahne Aldı

Mustafa Sandal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya'da konser verdi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 00:12
Mustafa Sandal, Antalya'da 23 Nisan Coşkusuyla Sahne Aldı

Mustafa Sandal, Antalya'da Coşkulu Bir Konser Verdi

Antalya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ı ağırladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde, kent sakinleri büyük bir yoğunlukla yer aldı.

Sandal, bu özel günde hem eski hem de yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvarla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Şarkıcı, konser esnasında yaptığı hoş sohbetlerle izleyicilerini de etkilemeyi başardı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda burada olmak bana büyük mutluluk veriyor” diyen Sandal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ettiğini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Bizlere vatan olarak emanet ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti devletine birçok anlamlı ve önemli katkıda bulundu ama en kıymetlisi, ülkemizin teminatı olan çocuklarımıza bu kıymetli günü hediye etmesi oldu."

Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, beraberindeki çocuklarla birlikte Sandal’a bir tablo ve çiçek takdim ederek bu anlamlı günü taçlandırdı.

Antalya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mustafa...

Antalya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal sahne aldı.

Antalya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mustafa...

Antalya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal sahne aldı.

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