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Mustafa Şen Gümüşhane'de AK Parti'nin Geleceğini Değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Gümüşhane'de partisinin geleceği ve muhalefetle ilgili eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:44
Mustafa Şen Gümüşhane'de AK Parti'nin Geleceğini Değerlendirdi

Mustafa Şen Gümüşhane'de Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Gümüşhane'de düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" kapsamında önemli mesajlar verdi. Şen, araştırma sonuçlarının kendisinde olduğunu ve vatandaşların çözüm olarak yine AK Parti'yi gördüğünü belirtti.

Kongre Süreçlerine Dikkat Çekti

Şen, 2025 Martında il kongrelerinin tamamlanacağını ve ardından büyük kongrenin yapılacağını duyurdu. 31 Mart seçimlerinde beklenen sonuçları alamadıklarını ifade eden Şen, "Olanda hayır vardır" diyerek, gelecekte daha iyi sonuçlar elde edeceklerine inandığını dile getirdi.

Yanlışları Düzeltmek İçin Çalışacaklar

Şen, "Milletimizin takdirini yeniden kazanmak için yanlışlarımızı bulup düzelteceğiz." dedi ve bunu gerçekleştirmek için yenilikçi yaklaşımlar üzerinde duracaklarını vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın bazı arkadaşların yorulduğunu vurguladığını ifade ederek, değişim sürecinin gerekli olduğunu belirtti.

İstanbul ve İzmir'deki Problemleri Eleştirdi

Şen, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerini eleştirerek, bu şehirlerde yeterli hizmetin verilmediğini belirtti. İstanbul'da herhangi bir yeni proje olmadığını ve İzmir'in çevresel sorunlarına dikkat çekti.

Fiyatlar ve Emekli Maaşları Üzerine Değerlendirmeler

Fiyatların yükseldiğini kabul eden Şen, bunları düşürmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Emekli maaşlarının da yeterli seviyede olmadığını ancak artırma çabalarının devam ettiğini ifade etti. "Dinleyeceğiz ve çözeceğiz" vurgusu yaptı.

Şen'in konuşmasına, AK Parti'nin Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ve diğer milletvekillerinin yanı sıra partililer katıldı.

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Gümüşhane'de bir otelde düzenlenen programa katılan...

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Gümüşhane'de bir otelde düzenlenen programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen (sol 5) konuşma yaptı.

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Gümüşhane'de bir otelde düzenlenen programa katılan...

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Gümüşhane'de bir otelde düzenlenen programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen (sol 5) konuşma yaptı.

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Gümüşhane'de bir otelde düzenlenen programa katılan...

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Gümüşhane'de bir otelde düzenlenen programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen (sol 5) konuşma yaptı.

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