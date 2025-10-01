Mustafa Yeneroğlu: Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Doğum Oranlarını Düşürdü

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, doğum oranlarındaki düşüşün hayat pahalılığı ve enflasyon kaynaklı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:32
Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki doğum oranlarındaki gerilemenin nedeninin hayat pahalılığı ve enflasyon olduğunu ifade etti.

Ekonomik değerlendirme

Yeneroğlu, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında kişi başına en düşük gayrisafi yurt içi hasılaya sahip ülke konumunda olduğunu savundu ve gıda enflasyonunda Türkiye'nin açık ara tüm dünyanın önünde yer aldığını iddia etti.

İşçinin, memurun aldığı maaşla ay sonunu getiremediğini ifade ederek, "Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul olmuştur. Orta direk kırılmış, zenginle fakir arasındaki makas, utanç verici boyutlara ulaşmıştır." dedi.

Doğurganlık verileri ve toplumsal etki

Hayat pahalılığı ve enflasyonun milletin umudunu tükettiğini dile getiren Yeneroğlu, "Bu sebeple de doğum oranları son yıllarda aşırı derecede düşmüştür. Doğurganlıkta 2024'te dünya ortalaması 2,25 çocukken, Türkiye'de doğurganlık ortalaması 1,48 ile dünya ortalamasının çok gerisinde kalmıştır. Her nereye gitsek milletimizin mutsuzluğunu görüyorsunuz. Vatandaşlarımızın ekseriyeti gelecekten umudumu kesmiş durumda." ifadelerini kullandı.

