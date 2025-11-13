Mustafakemalpaşa'ya 400 Milyon Liralık Ulaşım Yatırımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mart 2024'ten bu yana Mustafakemalpaşa'ya yaptığı 400 milyon liralık yatırımla yolları yeniledi, altyapı güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:18
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mart 2024’ten bu yana Mustafakemalpaşa ilçesinde yürüttüğü kapsamlı ulaşım çalışmalarıyla ilçe yollarını yeniliyor ve vatandaşlara daha konforlu, güvenli ulaşım imkânı sunuyor. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerdeki cadde ve sokakları da sağlıklı hale getirmeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalar

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda kaplama ve yama işlemlerinde toplam 12 bin 714 ton sıcak asfalt kullanıldı. İlçede 116,11 kilometre sathi kaplamalı yol yapıldı; ayrıca 5 bin 213 metre bordür, 139 bin 166 metrekare parke kaplama imalatı ve 11 bin 350 metrekare parke temini gerçekleştirildi. Yol kalitesinin artırılması amacıyla 318 bin 234 ton ocak malzemesi temin edilerek serme ve sıkıştırma çalışmaları tamamlandı.

Altyapı güçlendirme kapsamında taş duvar, istinat duvarı, menfez ve 'V' kanalı imalatları da hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi, toplamda 400 milyon liralık ulaşım yatırımı ile Mustafakemalpaşa'nın ulaşım ağını yenileyerek kırsal mahallelerin kent merkeziyle bağlantısını güçlendirdi ve ilçe sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırdı.

Başkan Bozbey'in açıklaması

Ulaşım alanındaki yatırımların hız kesmeden sürdüğünü belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi’nde yaklaşık 10 yılı aşkın süredir beklenen yolları tamamen bitirdiklerini açıkladı. İyileştirilen yolların ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Bozbey,

"Bizlere bölgedeki notları ilettiği için muhtarımıza da teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Burhan Özfatura Caddesi’ndeki Kuzey Sokak, Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir Sokak, Adnan Yıldız Sokak ve Levent Sokak’ta çalışmaları tamamladık. Bu çalışmalarla birlikte 2 kilometreye yakın ve 10 metre genişliğinde döktüğümüz asfaltla birlikte ulaşımın konforunu artırmış olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

