Musul ve Tokat Arasında Kapsamlı İş Birliği Protokolü

Irak’ın Musul vilayeti ile Tokat arasında yatırım, tarım, kültür ve şehircilik alanlarını kapsayan kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:12
Irak’ın Musul vilayeti ile Türkiye’nin Tokat şehri arasında yatırım, tarım, kültür ve şehircilik alanlarını kapsayan kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, iki şehir arasında tecrübe paylaşımı ve ortak kalkınma hamlesini hedefliyor.

İmza Töreni ve Katılımcılar

Protokol, Musul Valisi Abdülkadir el-Dahil ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından Musul Valiliğinde düzenlenen törenle imzalandı. Törene Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Serhat Varlı, Türk heyeti, vali danışmanları ve hizmet birimi müdürleri katıldı. Vali el-Dahil, protokolün iki tarihi şehir arasındaki bağları güçlendireceğini ve Musul’un yeniden imar sürecine büyük katkı sunacağını vurguladı.

İş Birliğinin Kapsamı

İmzalanan iş birliği protokolü, modern şehircilikten e-devlet uygulamalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Protokol uyarınca Tokat’ın belediyecilik tecrübesiyle Musul’daki trafik sorunları, yol, köprü ve tünel projeleri konusunda teknik destek sağlanacak. Ayrıca, iki şehir arasında sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla ortak yatırım fırsatları teşvik edilecek.

Tarım sektöründe modern teknolojilerin kullanımı ve bilgi aktarımı konusunda ortak projeler yürütülecek. Tarihi mirasın korunması, müze yönetimi ve turizm faaliyetlerinin artırılması için karşılıklı sergiler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlenecek.

Teknik ve Bilgi Paylaşımı

Vali Abdülkadir el-Dahil, anlaşmanın temelinde "karşılıklı bilgi transferi" olduğunu vurgulayarak, "Bu iş birliği sayesinde her iki şehrin kültürel ve sanatsal mirasını daha iyi tanıtacak, teknik deneyimlerimizi birleştirerek vatandaşlarımıza daha kaliteli belediye hizmeti sunacağız" dedi.

Beklenen Etki

Bu tarihi adım, Irak ve Türkiye arasındaki yerel yönetimler düzeyindeki iş birliğinin en somut örneklerinden biri olarak kayda geçti. Protokolün uygulanmasıyla iki şehir arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artması, bölgesel kalkınma ve kültürel iş birliklerinin güçlenmesi bekleniyor.

