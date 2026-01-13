Mut Devlet Hastanesi'ne 4D Ultrason ve Son Teknoloji Cihazlar

Mersin Mut Devlet Hastanesi'ne 4D ultrason, C kollu röntgen, yeni anestezi cihazı, diş ünite ve transport kuvöz gibi son teknoloji cihazlar kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:19
Yeni yatırımlar ile hizmet kalitesi yükseliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Mut Devlet Hastanesi’ne yeni cihazlar kazandırıldı.

Hastane Başhekimi Uzman Doktor Hüseyin Özer yaptığı açıklamada bilgi verdi.

"Mut’umuza sağlıkta güç katan yeni yatırımlar bakanlığımızın ve Mersin Sağlık Müdürlüğü’müzün destekleriyle, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla önemli sağlık yatırımları hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 4D ultrason ile anne ve bebek sağlığında ileri görüntüleme imkanı, ortopedide hassas ve güvenli cerrahiye imkan sağlayan C kollu röntgen teknolojisi, ameliyatlarda güvenliği artıran yeni nesil anestezi cihazı, ağız ve diş sağlığında modern ve konforlu hizmet sunan yeni nesil diş ünite ve yeni doğan bebeklerimiz için transport kuvözü ile güvenli yaşam desteği, bakanlığımız tarafından hastanemize kazandırılmıştır. Özellikle Mut’ta bir ilk olan en son model 4D ultrason cihazı ile gebelik takipleri daha güvenli ve ayrıntılı şekilde yapılabilecek, yeni cihazlarımız sayesinde hem tanı hem de tedavi süreçlerinde hizmet kalitemiz daha da artacaktır" dedi.

Kazandırılan başlıca cihazlar: 4D ultrason, C kollu röntgen teknolojisi, yeni nesil anestezi cihazı, yeni nesil diş ünite ve transport kuvöz.

Yeni cihazlarla birlikte hastanenin hem tanı hem de tedavi süreçlerindeki kapasitesi ve hizmet kalitesi artırılması hedefleniyor.

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

