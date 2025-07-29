MÜYORBİR 25. Yılını 'Rüya Gibi Bir Gece' Konseriyle Kutlayacak

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği 25. Yılını Gururla Kutluyor

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), kuruluşunun 25. yıl dönümünü "Rüya Gibi Bir Gece" konseriyle taçlandırıyor. 12 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek konser, müzikseverleri keyifli bir geceye davet ediyor.

Ünlü İsimler Sahne Alacak

Bu özel gecede Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru gibi ünlü sanatçılar sahne alacak. Duygusal ve heyecan dolu bir atmosfer oluşturması beklenen konser, sanatçıların hiçbir ücret talep etmeden MÜYORBİR'e katkı sağlamak için yer alacağı bir etkinlik olacak.

Sahne Arkasındaki Mücadele

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 5846 sayılı kanun ile kurulmuş olan bir telif birliği olduklarını hatırlatarak, “25 yıldır sanatçıların telif mücadelesinde yanındayız. Buradan yürüme çağından koşma çağına geçeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Şeşen, etkinliğin gelirinin MÜYORBİR üyelerinin yararına kullanılacağını belirtirken, İstanbul Festivali'ne de teşekkür etti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Konserde sahne alacak olan MÜYORBİR İletişim ve Sosyal İlişkiler Başkanı Nükhet Duru, böyle bir konserin parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti ve birlik, beraberlik mesajı vererek, “Herkes tereddüt etmeden konser teklifini kabul etti” dedi. Duru, konserin, katılımcılara umut ve dayanışma duygusu aşılayarak, müzikseverleri bir araya getirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Başarı İçin Birliktelik

Gazeteci ve prodüktör Ali Rıza Türker ise MÜYORBİR'in 25 yıllık geçmişine atıfta bulunarak, bu süreçte birçok zorluğun aşıldığını ve büyük mutluluk paylaştıklarını belirtti. Gecenin emek veren herkese teşekkür eden Türker, elde edilen gelirle sektörde daha başarılı işler yapacaklarının altını çizdi.

Özlem Adıgüzel: "Rüya Gibi Bir Gece" Önemli

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel, konserin çok özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı. İstanbul Festivali'nin ruhuyla örtüşen bu etkinliğin, Türk müziğinin önemli isimlerini bir araya getireceğini belirtti. Ayrıca, festivale erişilebilir fiyatlarla sanatseverleri davet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Etkinlik öncesinde, Ali Rıza Türker, Özem Adıgüzel'e Aşık Veysel'in bir plağını hediye etti. Konferansa katılan sanatçılar ve konuşmacılar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bu yıl 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) tarafından 12 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında "Rüya Gibi Bir Gece" konseri düzenlenecek. Festival Park Yenikapı'da 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek konsere ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Katılan sanatçılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu yıl 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) tarafından 12 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında "Rüya Gibi Bir Gece" konseri düzenlenecek. Festival Park Yenikapı'da 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek konsere ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Katılan sanatçılar hatıra fotoğrafı çektirdi.