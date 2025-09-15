Muzaffer Gülkara, Doktor Tavsiyesiyle Başlayıp Okçulukta Altın Madalya Kazandı

Konya’da 17 yaşındaki Muzaffer Gülkara, beyin tümürü sonrası doktor tavsiyesiyle başladığı geleneksel okçulukta reflekslerini güçlendirip Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:55
Muzaffer Gülkara, Doktor Tavsiyesiyle Başlayıp Okçulukta Altın Madalya Kazandı

Muzaffer Gülkara, doktor tavsiyesiyle okçulukta altın madalyaya uzandı

Konyada yaşayan 17 yaşındaki Muzaffer Gülkara, iki defa geçirdiği beyin tümörü ameliyatları sonrası sağ kolunda oluşan refleks kaybı ve odaklanma sorunu için doktorunun yönlendirmesiyle geleneksel Türk okçuluğuna başladı. Kısa sürede hem fiziksel hem de sportif anlamda önemli mesafe kat etti.

Hikayesi ve yarışma başarısı

Gülkara, Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Erdal Kalkanın tavsiyesiyle dikkat ve denge gerektiren okçuluk sporuna yöneldi. Yaklaşık 8 aylık yoğun antrenman sürecinin ardından, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun düzenlediği 2025 Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemelerinde genç erkek kategorisinde altın madalya kazandı.

Antrenörün değerlendirmesi

Meram Belediye Spor Kulübü Okçuluk Eğitmeni Murat Ertuğrul ile çalıştığı dönemi anlatan Gülkara, antrenmanların disiplinli ve yoğun geçtiğini belirtti. Gülkara, 'Yavaş yavaş yapmaya başladım ve başardım. Reflekslerimde sıkıntı yaşıyordum, sağ tarafım hızlı değildi. Sol elim geliştiğinde de mutlu oldum. Sağ elimi kullanabiliyorum diye şükrettim. Hocamla birlikte başardık, pes etmedik' dedi.

Eğitmen Murat Ertuğrul, sporcusunun ilk geldiğinde elini kullanmakta zorlandığını, dikkat dağınıklığı bulunduğunu ve attıkları topu dahi tutamadığını anlattı. Ertuğrul, 'Çok çalışarak bu engeli aştığımızı düşünüyorum. Türk okçuluğunun refleks, kuvvet, dayanıklılık artırma gibi etkileri var. Çok azmetti, çok çalıştı. Şu anda hem altın hem de bronz madalyaya sahip' ifadelerini kullandı.

Doktorun yorumu

Prof. Dr. Erdal Kalkan, ameliyat ve tedavi sürecinin ardından tümörün tamamen yok edildiğini söyledi. Kalkan, denge problemlerinin giderilmesi amacıyla sporun kullanıldığını vurgulayarak, 'Hastaya bir fizik tedavi, fizyoterapi önerdik ama hastanın dengesini etkileyecek bir spor yapması düşüncesi de hasıl oldu. Muzaffer'e okçulukla ilgili öneride bulunduk. Tavsiyelerimizi dinlemişler ve bugün Muzaffer, Türkiye çapında bir okçuluk sporcusu. Son derece iyi bir gelişim sağladı.' diye konuştu.

Sonuç olarak Muzaffer Gülkara'nın hikayesi, tıbbi tavsiyeyle başlayan sürecin disiplinli antrenman ve kararlılıkla sporda başarıya dönüşebileceğini gösteriyor. Genç sporcu, antrenörünün de desteğiyle ulusal düzeyde madalya kazanmaya devam ediyor.

Konya'da beyin tümörü ameliyatları sonrası sağ kolunda refleks kaybı yaşayan Muzaffer Gülkara...

Konya'da beyin tümörü ameliyatları sonrası sağ kolunda refleks kaybı yaşayan Muzaffer Gülkara, doktorunun tavsiyesiyle başladığı geleneksel Türk okçuluğu sayesinde hem büyük ölçüde iyileşti hem de altın madalya kazandı.

Konya'da beyin tümörü ameliyatları sonrası sağ kolunda refleks kaybı yaşayan Muzaffer Gülkara...

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Bulanık'ta 3 Ölümlü Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
2
Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı
3
Netanyahu-Rubio Görüşmesi: Gazze, Sürgün Planı ve Batı Şeria Gündemde
4
Van'da Arıcılık Başarısı: 30 Kovandan 350 Kovana, Siparişlere Yetişemiyor
5
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Kentlere Baskın, Paletli Zırhlılar Caddelerde
6
CHP'nin 38. ve 21. Kurultay İptal Davasında 5. Duruşma Başladı
7
Adana Seyhan'da 31 bin 98 ilaç ele geçirildi, 2 gözaltı

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor