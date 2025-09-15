Muzaffer Gülkara, Doktor Tavsiyesiyle Başlayıp Okçulukta Altın Madalya Kazandı

Muzaffer Gülkara, doktor tavsiyesiyle okçulukta altın madalyaya uzandı

Konyada yaşayan 17 yaşındaki Muzaffer Gülkara, iki defa geçirdiği beyin tümörü ameliyatları sonrası sağ kolunda oluşan refleks kaybı ve odaklanma sorunu için doktorunun yönlendirmesiyle geleneksel Türk okçuluğuna başladı. Kısa sürede hem fiziksel hem de sportif anlamda önemli mesafe kat etti.

Hikayesi ve yarışma başarısı

Gülkara, Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Erdal Kalkanın tavsiyesiyle dikkat ve denge gerektiren okçuluk sporuna yöneldi. Yaklaşık 8 aylık yoğun antrenman sürecinin ardından, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun düzenlediği 2025 Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemelerinde genç erkek kategorisinde altın madalya kazandı.

Antrenörün değerlendirmesi

Meram Belediye Spor Kulübü Okçuluk Eğitmeni Murat Ertuğrul ile çalıştığı dönemi anlatan Gülkara, antrenmanların disiplinli ve yoğun geçtiğini belirtti. Gülkara, 'Yavaş yavaş yapmaya başladım ve başardım. Reflekslerimde sıkıntı yaşıyordum, sağ tarafım hızlı değildi. Sol elim geliştiğinde de mutlu oldum. Sağ elimi kullanabiliyorum diye şükrettim. Hocamla birlikte başardık, pes etmedik' dedi.

Eğitmen Murat Ertuğrul, sporcusunun ilk geldiğinde elini kullanmakta zorlandığını, dikkat dağınıklığı bulunduğunu ve attıkları topu dahi tutamadığını anlattı. Ertuğrul, 'Çok çalışarak bu engeli aştığımızı düşünüyorum. Türk okçuluğunun refleks, kuvvet, dayanıklılık artırma gibi etkileri var. Çok azmetti, çok çalıştı. Şu anda hem altın hem de bronz madalyaya sahip' ifadelerini kullandı.

Doktorun yorumu

Prof. Dr. Erdal Kalkan, ameliyat ve tedavi sürecinin ardından tümörün tamamen yok edildiğini söyledi. Kalkan, denge problemlerinin giderilmesi amacıyla sporun kullanıldığını vurgulayarak, 'Hastaya bir fizik tedavi, fizyoterapi önerdik ama hastanın dengesini etkileyecek bir spor yapması düşüncesi de hasıl oldu. Muzaffer'e okçulukla ilgili öneride bulunduk. Tavsiyelerimizi dinlemişler ve bugün Muzaffer, Türkiye çapında bir okçuluk sporcusu. Son derece iyi bir gelişim sağladı.' diye konuştu.

Sonuç olarak Muzaffer Gülkara'nın hikayesi, tıbbi tavsiyeyle başlayan sürecin disiplinli antrenman ve kararlılıkla sporda başarıya dönüşebileceğini gösteriyor. Genç sporcu, antrenörünün de desteğiyle ulusal düzeyde madalya kazanmaya devam ediyor.

