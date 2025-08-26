Müzede Sahne 4-7 Eylül'de — 'Karşılaşmalar ve Ötesi' Sakıp Sabancı Müzesi'nde

Sabancı Vakfı'nın ana desteğiyle gerçekleşen Müzede Sahne, bu yıl 4-7 Eylül tarihlerinde Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Sanat yönetmenliğini Ayşe Draz'ın üstlendiği çok katmanlı program, farklı disiplinleri bir araya getiriyor.

Tema ve Yaklaşım

"Karşılaşmalar ve Ötesi" temasıyla düzenlenen etkinlik, gösteri sanatlarının duyulararası geçişkenliğine odaklanıyor. Program; bedenin sanata, gündeliğin müzeye, geçmişin geleceğe ve sahnenin seyirciye dokunduğu anları ön plana çıkarıyor. Sahnede sözcükler, bahçede performanslar, fuayedeki sohbetler ve atölyeler aracılığıyla günün her anında yeni temas alanları oluşturulması hedefleniyor.

Ana Sahne ve Öne Çıkan Yapımlar

Ana sahne programında; geleceğe dair ihtimalleri ironik ve şiirsel bir dille yorumlayan "Yarın Belki de", Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü alan, aile içi şiddeti bir kadının hayat hikayesi üzerinden ele alan "Kızlar ve Oğlanlar" ve "L’Addition" gibi eserler yer alıyor.

Bahçede ve Fuayede Karşılaşmalar

"Bahçede Karşılaşmalar" bölümü, farklı disiplinlerden sanatçıların performanslarıyla izleyicileri gündelik alışkanlıkların dışına taşıyor. Müze koleksiyonundan ilhamla mekâna özgü tasarlanan "Bir Gün Buradan Boğaz'ı İzledim" bu kapsamda sunuluyor.

"Fuayede Karşılaşmalar" bölümünde ise Özlem Hemiş ve Aylin Alıveren, izlenecek oyunlara dair farklı bağlamları ve kendi izlenimlerini seyirciyle paylaşıyor.

Çocuk Programı ve Atölyeler

Çocuklara yönelik programda ATTA Festival yapımı "Pezzettino" ile Kadro Pa yapımı, mutfakta geçen obje tiyatrosu "3'ü 1 Arada Shakespeare" yer alıyor.

Atölye programında Oğuz Öner ile "Atlı Köşk'ün Ses Manzarası" ve Homemade Aromaterapi işbirliğiyle gerçekleştirilecek "Kokularla Karşılaşmalar" atölyesi, izleyicilere görme ve işitmenin ötesine geçen yeni bir duyusal deneyim sunacak.

Bilet ve Ulaşım

Etkinliğin biletleri biletinial platformu üzerinden temin edilebilir.

"Karşılaşmalar ve Ötesi" temasıyla düzenlenecek "Müzede Sahne", 4-7 Eylül'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak.