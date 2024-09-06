MXGP Türkiye: Motokros Heyecanı 5 Milyar Lira Katkıyla Başlıyor

MXGP Türkiye Başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen MXGP Türkiye, motokros dünyasının önde gelen yıldızlarını bir araya getiriyor. Yarışlar 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ekonomik Katkı

Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 5 milyar lira katkı sağlayan Dünya Motokros Şampiyonası’nın bu yılki ayağında, yeniden büyük bir ekonomik remi bekleniyor. Afyonkarahisar’daki yarış, dünyanın en iyi motokros pistleri arasında gösteriliyor.

500 Bin Katılım Bekleniyor

Bu yıl NG Afyon MotoFest ile birlikte, katılımcı sayısının 500 bin kişiyi aşması öngörülüyor. Etkinlik, Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımına büyük katkılar sağlıyor.

Uluslararası Yarışçılar ve Şampiyonluk Mücadelesi

MXGP Türkiye’de toplamda 28 ülkeden 114 seçkin yarışçı boy gösterecek. Tim Gajser, Jorge Prado ve Jefrey Herlings gibi isimler şampiyonluk mücadelesine damga vurmaya hazırlanıyor.

Gençler ve Kadınlar Kategorisinde Rekabet

Gençlerin madalyalarını belirleyecek MX2 ve kadınların mücadele edeceği MXW kategorileri de organizasyona dahil. Kay de Wolf, gençler kategorisinde önemli bir liderliğe sahipken, Lotte van Drunen ise kadınlar kategorisinde zirvedeki ismini koruyor.

Türkiye’nin Temsili ve Sporun Geleceği

Bu yıl Türkiye, 14 sporcuyla en kalabalık katılımı sağlamış olacak. Ata Kuzu ve Batuhan Demiryol gibi önemli Türk sporcular, uluslararası alanda yarışacak.

Tanıtım ve Ekonomik Katkılar

MXGP Türkiye, geçtiğimiz yıl "Dünyanın En İyi Tanıtım Yapan Etabı" ödülünü aldı. Milyarlarca avroluk tanıtım değerine sahip olan bu organizasyon, Türkiye’nin turizmine de önemli katkılar sağlıyor.

Bilet Bilgileri

Yarışların biletleri, passo.com.tr, biletinial.com ve Park Afyon AVM’de satışa sunulmaktadır.