Myanmar'da 26 Bangladeşli Balıkçı Kaçırıldı: Budist Arakan Ordusu İddiası

Myanmar'da 26 Bangladeşli balıkçının kaçırıldığı iddia edildi

Myanmar'da askeri yönetime karşı silahlı gruplarla çatışan Budist Arakan Ordusunun, Bangladeş'in güneydoğusunda bir günde 26 Bangladeşli balıkçıyı kaçırdığı ileri sürüldü.

Kaçırılma iddiaları

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre, ülkenin güneydoğusundaki Teknaf bölge yetkililerinden Şeyh İhsan Uddin, dün 12 balıkçının kaçırıldığını bildirdi.

Şeyh İhsan Uddin, bugün de 14 kişinin kaçırıldığına ilişkin bilgi aldıklarını belirterek, 24 saatte toplam 26 Bangladeşli balıkçının kaçırıldığını kaydetti.

Teknaf'ta balıkçıların mensup olduğu Kayukkhali Tekne Sahipleri Derneğinin Başkanı Sajed Ahmed, Budist Arakan Ordusu'nun tekneleri ele geçirerek balıkçıları kaçırdığını bildirdi.

Askeri darbe ve bölgedeki gelişmeler

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ardından ve ülkede yaşanan siyasi gerilim sonrasında 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere birçok yetkiliyi gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti; OHAL daha sonra süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatıldı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu gibi grupları bünyesinde toplayan Üç Kardeşler İttifakı, Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyon'dan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Myanmar'da askeri yönetim, 31 Temmuz'da, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirdi. Seçim Komisyonu ise 18 Ağustos'ta, darbe sonrası ilk genel seçimlerin birinci aşamasının 28 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.