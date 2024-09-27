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Myanmar'da Askeri Yönetimden Seçim Çağrısı

Myanmar'daki cunta yönetimi, silahlı muhalif gruplara seçimlere katılma çağrısında bulundu. Muhalefet ise bu çağrıyı reddetti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:18
Myanmar'da Askeri Yönetimden Seçim Çağrısı

Myanmar'da Askeri Yönetimden Seçim Çağrısı

Myanmar'da, askeri yönetim, ülkede faaliyet gösteren silahlı muhalif gruplara yaklaşan genel seçimlere katılmaları için bir çağrıda bulundu.

Seçim Süreci ve Çağrılar

Cunta yönetimi, 1 Ekim tarihinde seçmen listelerinin hazırlanacağını açıkladı. Yapılan duyuruda, "Tüm etnik silahlı örgütler, terörist gruplar ve Halk Savunma Güçleri (PDF)" ile siyasi sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, seçimlerin amacının "kalıcı barış ve kalkınma sağlamak" olduğu ifade edildi.

Muhalefetin Tepkisi

Şubat 2021'de gerçekleşen askeri darbenin ardından kurulan ve kendisini "sivil hükümet" olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükmeti (NUG), yapılan çağrıyı "değerlendirilmeye değmez" sözleriyle reddetti. Benzer bir duruş sergileyen Bamar Halk Kurtuluş Ordusu (BPLA) da teklif üzerinde durmadıklarını açıkladı.

Myanmar'daki Askeri Darbe Süreci

Myanmar ordusu, 2020 yılındaki genel seçimde hile yapıldığı iddiaları ve artan siyasi gerilimler nedeniyle 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Bu süreçte, ülkedeki en önde gelen siyasi figürlerden Aung San Suu Kyi ve diğer pek çok yetkili gözaltına alınmış ve bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmiştir.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) ve Budist Arakan Ordusu gibi silahlı gruplar, Myanmar ordusuna karşı harekete geçmiş bulunmaktadır.

İnsan Hakları Durumu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana Myanmar'daki askeri darbe sonucunda en az 5.350 sivilin hayatını kaybettiğini ve 3.3 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirmiştir.

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