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Myanmar'da Depremler Sonrası NUG'dan Geçici Ateşkes Teklifi

Myanmar'da meydana gelen depremler sonrası, Ulusal Birlik Hükümeti'nden 2 haftalık ateşkes teklifi yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:55
Myanmar'da Depremler Sonrası NUG'dan Geçici Ateşkes Teklifi

Myanmar'da Depremlerin Ardından Ateşkes Çağrısı

Myanmar'da, 28 Mart'ta gerçekleşen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerden sonra, darbe karşıtları tarafından oluşturulan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) geçici ateşkes talebinde bulundu. Myanmar Now'ın haberine göre, NUG, askeri faaliyetlerini askıya almak için çağrıda bulundu.

Ateşkesin Önemi ve Hedefi

NUG, depremin hemen ardından arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için askeri yönetime 2 haftalık ateşkes çağrısı yaptı. Ayrıca, NUG üyelerinin, askeri yönetimin güvenlik garantisi ile deprem çalışmalarına katılabilecekleri ifade edildi.

Can Kaybı ve Deprem Bölgesi

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında meydana gelen bu büyük depremlerdeki can kaybının 1700'e yükseldiği ve bu sayının artmasından endişeler olduğu bildirilmektedir.

Myanmar'daki Askeri Darbe Süreci

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddiaları sonrası 1 Şubat 2021 tarihinde yönetime el koymuştu. Bu darbe sürecinin ardından, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ve pek çok siyasi figür gözaltına alınmış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiştir.

Son Durum ve İnsan Hakları İhlalleri

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana Myanmar'da en az 5 bin 350 sivilin hayatını kaybettiğini ve 3,3 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini duyurdu.

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