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Myanmar'daki Depremler İle Askeri Hükümetten Uluslararası Yardım Çağrısı

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,7 büyüklüğündeki depremler sonrası askeri hükümetten acil uluslararası yardım talebi.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 00:58
Myanmar'daki Depremler İle Askeri Hükümetten Uluslararası Yardım Çağrısı

Myanmar'da Depremler Sonrası Yardım Çağrısı

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,7 büyüklüğündeki depremler, ülke genelinde büyük bir yıkıma yol açtı. Askeri hükümet, uluslararası topluma acil yardım için çağrıda bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hükümet son açıklamasında deprem nedeniyle uluslararası toplumdan acil yardım talep etti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan güncellemelere göre, ikinci depremin büyüklüğü ilk olarak 6,4 olarak açıklanmışken 6,7 olarak revize edildi. USGS, ölü sayısının 1000'i aşabileceğini bildirdi.

Can Kaybından Endişe Ediliyor

Depremler, Myanmar'da büyük yıkımlara neden olurken, can kaybının artmasından endişe ediliyor. Tayland'daki haberler de, depremlerin bu ülkede de hissedildiğini ve başkent Bangkok'taki inşaat halindeki bir gökdelenin çökmesi neticesinde 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktarıyor.

Yardım ve Dayanışma Mesajları

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, depremlerin neden olduğu can kaybı ve zarardan duyduğu derin üzüntüyü iletti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'teki açıklamasında Myanmar'a yardım sağlayacaklarını belirterek, "Gerçekten kötü bir durum ve yardım edeceğiz." dedi.

BİRLEŞMIŞ MİLLETLER Genel Sekreteri Antonio Guterres de Myanmar ve Tayland halklarına taziye dileklerini iletti. "BM sistemi, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için bölgede seferber olmuş durumda." dedi.

Bölge ülkelerinin liderleri ve üst düzey yetkilileri, X sosyal medya platformu üzerinden taziye ve destek mesajları yayımladı. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 2025 Dönem Başkanı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "Malezya, komşularımız ve ASEAN üyesi ülkelerle tam dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi de başsağlığı dileklerini ileterek, yardım teklifinde bulunan açıklamalar yaptılar.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında meydana gelen bu yıkıcı depremler, ilk belirlemelere göre 144 kişinin hayatını kaybetmesine ve 730'dan fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

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