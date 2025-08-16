DOLAR
Myanmar Mogok'ta Ordu Hava Saldırısı: En Az 21 Ölü

Myanmar'ın Mogok kentinde ordunun hava saldırısında aralarında hamile bir kadının da olduğu en az 21 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:34
Myanmar'ın Mogok kentinde ordu hava saldırısı: En az 21 ölü

Myanmar'ın Mogok şehrinde ordunun düzenlediği hava saldırısında, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeden gelen haberler, saldırıda ayrıca 7 kişinin yaralandığını bildiriyor.

Myanmar basınında yer alan haberlere göre, Şubat 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçiren Myanmar ordusu, sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ordunun son hedefi, ülkenin değerli taş endüstrisinin merkezi olan Mogok oldu.

Bölgenin kontrolünü elinde tutan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu yetkilileri, saldırıda yaşamını yitirenler arasında hamile bir kadının ve silahlı muhalif grup üyelerinin bulunduğunu açıkladı.

Askeri darbe ve çatışma ortamı

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile iddialarının ardından ve ülkede artan siyasi gerilim sonrasında 1 Şubat 2021 tarihinde yönetime el koydu. Ordu, dönemin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile çok sayıda yetkiliyi gözaltına aldı ve başlangıçta bir yıllığına ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) daha sonra süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzattı.

Ülke içinde, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu gibi grupları kapsayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlattı ve çatışmalar çeşitli bölgelerde şiddetini artırdı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, 2021 darbesinden bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Öte yandan, askeri yönetim 31 Temmuz'da, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirdiğini duyurmuştu.

