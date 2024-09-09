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Nablus'ta Ayşenur Ezgi Eygi İçin Cenaze Töreni Düzenlenecek

İsrail güçlerinin saldırısında hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için bugün Nablus'ta cenaze merasimi gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:16
Nablus'ta Ayşenur Ezgi Eygi İçin Cenaze Töreni Düzenlenecek

Nablus'ta Cenaze Töreni

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'da başından vurularak yaşamını yitiren 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için bir cenaze töreni düzenleniyor. Merasim, bugün Türkiye saatiyle 14.00'te Nablus'ta başlayacak.

Törenin Detayları

Cenaze töreni, Eygi'nin naaşının Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Rafidiya Devlet Hastanesi'nden çıkarılmasıyla başlayacak. Tören sırasında, naaşın hastaneden ambulansa taşınması yaklaşık bir kilometre sürecek. Korteje, birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve çok sayıda Filistinli katılacak.

Ambulansa yüklenmesinin ardından naaşın Türkiye'ye nakli için gerekli resmi işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Hayatı

Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül 2023 tarihinde, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde gerçekleştirilen işgal karşıtı bir gösteride, bir İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.

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