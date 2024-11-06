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Naftali Bennett'ten Netanyahu Yönetimine Sert Eleştiri

Eski Başbakan Bennett, Netanyahu'nun yönetimini 'çılgın ve hasta' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 07:06
Naftali Bennett'ten Netanyahu Yönetimine Sert Eleştiri

Naftali Bennett'ten Sert Açıklama

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülke yönetimini eleştirerek "devlete ve askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta yönetim" ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, X platformunda yapılan paylaşımlarla gündeme geldi.

Gallant’ın Görevden Alınması

Bennett, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alarak yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı atamasını değerlendirdi. Eski başbakan, "Ülkemiz için önemli olan şeylerle tüm bağlarımızı kaybetmiş, gerçekte İsrail'e ve ordunun askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta bir yönetimimiz var." dedi.

Protestolar ve Siyasi Dönüş

Ayrıca Bennett, Gallant'ın görevden alınmasına karşı yapılan protestoları destekleyeceğini belirterek, siyasete geri döneceğine dair sinyaller verdi.

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