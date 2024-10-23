Nahçıvan'da 14. Uluslararası İletişim Çalıştayı Gerçekleşti

Nahçıvan'da 14. Uluslararası İletişim Çalıştayı Düzenlendi

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde, Türkiye Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 14. Uluslararası Gelecekle İletişim Çalıştayı yapıldı. Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nin (NDÜ) ev sahipliğinde "Gelenekselden Dijitale Medya Araçlarında Dönüşüm" teması ile gerçekleştirilen etkinlikte, RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş, Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya, NDÜ Rektörü Elbrus İsayev gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, akademisyenler ve öğrenciler de etkinlikte bulunmaktaydı.

Karadaş'ın Açılış Konuşması

RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş, açılış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nahçıvan Türk kapısıdır" sözünü hatırlatarak buradaki etkinliğin önemini vurguladı ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sıkı ilişkilerin altını çizdi. Karadaş, iletişim çağında medyanın önemine dikkat çektiği konuşmasında, "Dijital medya çağımızın en belirleyici ve etkileyici sektörü haline geldi." açıklamasını yaptı.

Dijital Medya ve Zorlukları

Karadaş, internet erişim oranının Türkiye'de %94,5 seviyesine ulaştığını belirtti ve dijital medyanın beraberinde hem fırsatlar hem de zorluklar getirdiğini ifade etti. Ayrıca, dijital medyanın düzenlenmesi ve denetlenmesi gerekliliğini vurguladı.

Bölgesel Zorunluluklar

Etkinlikte yaşanan güncel olaylara da değinen Karadaş, "Gazze'de, Lübnan'da büyük vahşet yaşanıyor." diyerek kardeşlik bağlarının önemini vurguladı. Ayrıca, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin yeni olanaklar sunduğunu belirtti.

Akademik Sunumlar ve Katılımcılar

Etkinlik, "Dijital Medyada İslamofobi", "Geleneksel Radyonun Dijital Dönüşümü: Spotify & Podcast" gibi birçok akademik sunum ile devam etti. Ayrıca, 26 yüksek lisans öğrencisi Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Gürcistan gibi ülkelerden katılarak bilgi alışverişinde bulundu.

Çalıştayın Sonuçları

Çalıştay, Türk Cumhuriyetleri ve diğer ülkelerde görsel ve işitsel medya alanında deneyim kazandırmayı ve sosyokültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlik, 27 Ekim'de Kars'ta çeşitli programlarla sona erecek.

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 14. Uluslararası Gelecekle İletişim Çalıştayı düzenlendi. Nahçıvan Devlet Üniversitesinin (NDÜ) ev sahipliğinde "Gelenekselden Dijitale Medya Araçlarında Dönüşüm" temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışına RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş, Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya, NDÜ Rektörü Elbrus İsayev, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 14. Uluslararası Gelecekle İletişim Çalıştayı düzenlendi. Nahçıvan Devlet Üniversitesinin (NDÜ) ev sahipliğinde "Gelenekselden Dijitale Medya Araçlarında Dönüşüm" temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışına RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş, Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya, NDÜ Rektörü Elbrus İsayev, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.