Nalan Höke Turan'ı Vize Vaadiyle Dolandırdıkları İddiasıyla 12 Şüpheli Yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan, İtalya vizesi işlemleri için başvurduğu internet sitesi üzerinden dolandırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili yürütülen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma ve başvuru süreci

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, müşteki Turan'ın İtalya vizesi başvurusu yapmak amacıyla www.onlinevizebasvuru.com internet sitesi üzerinden şüpheli şahıslarla irtibat kurduğu belirlendi.

Turan'ın vize başvurusu işlemleri için pasaport ve belgeleri ile birlikte 90 bin lira gönderdiği, daha sonra şüphelilere ulaşamayınca dolandırıldığının tespit edildiği bildirildi.

Operasyon ve gözaltılar

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 12 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden birisi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, on şüpheli ise Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Diğer bir şüphelinin ise il dışında gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma ve adli süreçle ilgili gelişmeler, yetkili kurumlar tarafından takip ediliyor.