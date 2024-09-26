Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin’in vahşice öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni ve dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, şüphelilere yönelik teknik takip kararları alınırken, cep telefonları ve ortam dinlemeleriyle kritik bilgilere ulaşıldı. Soruşturmada en çarpıcı detaylardan biri, şüphelilerin ortam dinlemesine karşı müzik sesini açarak önlem almaya çalışması oldu.





NARİN CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA TEKNİK TAKİP

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeninin Eğertutmaz Deresi’nde bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada savcılık, olayla bağlantılı olduğu düşünülen kişilere yönelik geniş çaplı bir teknik takip kararı aldı. Bu süreçte, şüphelilerin cep telefonları dinlenirken aynı zamanda ortam dinlemesi de yapıldı. Özellikle Narin’in kaybolduğu tarihten sonra şüpheli aile üyelerinin WhatsApp yazışmalarını ve telefon görüşmelerini sildikleri belirlendi.

Güvenlik birimlerinin yaptığı incelemelerde, Güran ailesinin üyeleri şüpheli hareketlerde bulunarak birçok delili gizlemeye çalıştı. Bu deliller arasında ortam dinlemesine karşı geliştirilen ilginç bir önlem dikkat çekti. Şüphelilerin, Jandarma'nın ortam dinlemesi yaptığını öğrendikten sonra, aile meclisinde yapılan toplantılarda yüksek sesli müzik açarak dinlemelere karşı önlem aldıkları ortaya çıktı.

WHATSAPP MESAJLARI VE TELEFON GÖRÜŞMELERİ SİLİNDİ

Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos tarihinden itibaren Güran ailesi, WhatsApp yazışmalarını ve telefon görüşmelerini sistematik bir şekilde silmeye başladı. Şüphelilerin bu hareketi, soruşturma sürecinde dikkat çeken bir diğer detay olarak öne çıkıyor. Aile üyeleri ayrıca, bu tarihten sonra kullandıkları cep telefonlarını değiştirerek güvenlik güçlerinden izlerini silmeye çalıştı.

Soruşturma kapsamında aile içindeki şüphelilere yönelik incelemeler devam ederken, silinen bu mesajların geri getirilmesi için özel yazılımlar kullanılarak delillerin kurtarılacağı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ SİLİNDİ

Soruşturmayı derinleştiren güvenlik birimleri, olayın meydana geldiği evde güvenlik kamerası sisteminin bulunduğunu ancak olay sonrası bu kameraların devre dışı bırakıldığını tespit etti. Ayrıca amca Salim Güran’ın evinde de güvenlik kamerası sisteminin bulunduğu, ancak olaydan hemen sonra bu kameraların da görüntü kaydetmeyi durdurduğu öğrenildi. Her iki evdeki güvenlik kamerası sistemlerinin sabit disklerine el konularak TÜBİTAK’a gönderildi ve silinen görüntülerin kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.

YÜKSEK SESLİ MÜZİKLE DİNLEMEYE KARŞI ÖNLEM

Güran ailesinin erkeklerinin katıldığı en az yedi aile meclisi toplantısının yapıldığı tespit edildi. Bu toplantılar, çoğunlukla açık alanlarda gerçekleştirilirken, bazıları kapalı mekanlarda düzenlendi. Şüphelilerin, ortam dinlemesine karşı yüksek sesli müzik açarak dinlemelerin etkisini azaltmaya çalıştıkları belirlendi. Bu bilgi, güvenlik birimlerinin çalışmalarına ek olarak, aile içindeki delil karartma çabalarının ne kadar ileri gittiğini gösteriyor.

DELİLLERİN YOK EDİLMESİ VE HALILARIN YIKANMASI

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Narin’in katledildiği baba evinde bulunan birçok halı, kanepe örtüsü, yolluk ve masa örtülerinin yıkandığı tespit edildi. Ayrıca, anne Yüksel Güran’ın kıyafetlerinin de çamaşır makinesinde yıkandığı belirlendi. Evde bulunan halıların en az iki kez yıkandığı tespit edilerek, delil karartma girişimlerinin bu aşamada sistematik bir şekilde yapıldığı ortaya çıktı.

Yıkama işlemlerinin yenge Hediye Güran tarafından organize edildiği ve Narin’in cansız bedeninin evden çıkarılmasının ardından halıların ve örtülerin defalarca yıkandığı belirlendi. Ayrıca, Narin’in katledildiği odadaki tüm örtülerin de yıkandığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN BANYO VE TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer bilgi ise, şüphelilerin olay günü defalarca banyo yapmaları oldu. 21 Ağustos günü anne Yüksel Güran ve yengeler Hediye ve Maşallah Güran’ın en az iki kez banyo yaptıkları belirlendi. Ayrıca, amca Salim Güran’ın uzun süreli bir banyo yaptığı ve aracını evinin önünde yıkadığı da güvenlik güçlerinin raporlarına geçti.

SORUŞTURMADA GİZLİ TANIK İFADELERİ

Olay yerinde bulunan ve Güran ailesine akraba olmayan bir kişinin, cinayet sonrası şüphelilerin telaşlı tavırlarını gözlemlediği ve bu kişinin güvenlik birimleriyle temasa geçtiği öğrenildi. Soruşturmaya destek veren bu kişi, gizli tanık statüsüne alınarak Ankara’dan gelen uzman bir ekip tarafından ifadesi alındı. Bu tanığın verdiği bilgiler ışığında soruşturma daha da derinleştirildi.

TÜBİTAK GÖRÜNTÜLERİ KURTARACAK

Amca Salim Güran’ın evinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin, olay öncesinde aktif olduğu ancak olay sonrasında sistematik olarak silindiği belirlendi. Aynı şekilde, amca Hüseyin Güran’ın evindeki sesli kayıt yapan güvenlik kameraları da devre dışı bırakıldı. Bu iki evdeki görüntüler, özel bir program kullanılarak silinse de, güvenlik birimleri her iki evdeki sabit diskleri ele geçirerek TÜBİTAK’a gönderdi.