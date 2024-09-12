Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü

Diyarbakır'da vahşice öldürülen küçük Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, olayın perde arkasındaki yasak aşk iddiaları giderek dikkat çekiyor. Cinayetin baş şüphelisi olan amca Salim Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri ile yeniden gündeme geldi. Bahtiyar, Salim Güran’ın iki kadınla yasak ilişki yaşadığını ve Narin'in bu duruma tanık olduğu için öldürülmüş olabileceğini öne sürdü.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar’ın son ifadesi, yasak aşk ve aile içi ilişkilerin cinayete zemin hazırlamış olabileceği yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.

YASAK AŞK İDDİALARI: NARİN KORKUNÇ BİR GERÇEĞE Mİ TANIK OLDU?

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar, kan donduran iddialarda bulunarak olayın karmaşık yapısını gözler önüne serdi. İfadesinde, Salim Güran’ın iki kadınla, yani Narin’in annesi Yüksel Güran ve amcasının eşi Maşallah Güran ile yasak ilişkiler yaşadığını iddia etti. Bahtiyar’ın ifadesine göre Narin, bu ilişkilerden birine tanık oldu ve bu yüzden öldürülmüş olabilir.

Bahtiyar’ın şu sözleri dikkat çekti:

"Benim tahminim Narin, Salim Güran’ın bu kadınlardan biriyle yaşadığı yasak ilişkiyi gördü. Bu nedenle Salim, Narin’i ortadan kaldırmak zorunda kaldı."

Bu iddia, köyde uzun süredir konuşulan dedikodulara dayanıyor. Ancak Bahtiyar, bu konuda ifade verecek kimse olmadığını da dile getiriyor.

CİNAYETİN ÜZERİNDEKİ ŞÜPHELER BÜYÜYOR: YASAK AŞK MI CİNAYETİN NEDENİ?

Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleriyle cinayet, yasak ilişki iddialarıyla yeni bir boyut kazandı. Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf ederken, bu iş için Salim Güran’ın kendisine 200 bin TL teklif ettiğini açıkladı. Amca Salim Güran’ın yasak aşk nedeniyle yeğenini öldürdüğüne dair şüpheler güçlenirken, olayın çözülmesi için gözler adli süreçte.

"Salim bana 200 bin TL teklif etti. Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüm."

KÖYDE YAYILAN DEDİKODULAR GERÇEĞİ Mİ YANSITIYOR?

Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerine göre, Salim Güran’ın iki kadınla yasak ilişki yaşadığına dair dedikodular Tavşantepe Köyü'nde yayılmış durumda. Ancak, bu iddiaların somut bir şekilde desteklenmediğini belirten Bahtiyar, köylülerin bu konuda ifade vermekten çekineceğini ifade etti. Bahtiyar ayrıca, cinayetin işlendiği gün köyde erkeklerin çoğunun Uğurcan Güran’ın düğünü nedeniyle köy dışında olduğunu ve Salim Güran’ın bu durumu kullanarak yasak ilişkilerine devam etmiş olabileceğini söyledi.

Bahtiyar, ayrıca olayın yaşandığı ahırda bir cinsel ilişki yaşanmış olabileceğini ve Narin’in bunu gördüğü için öldürüldüğünü düşündüğünü belirtti:

"Ahırda bir cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Narin eve girmeden öldürülmüş."

Bu sözler, cinayetin neden işlendiği konusunda bir başka önemli ipucu sunuyor.

SALİM GÜRAN TUTUKLANDI: İTİRAFÇIYLA BİRLİKTE DAVA İLERLİYOR

Nevzat Bahtiyar’ın ifadesiyle cinayet soruşturması yeni bir yön kazanırken, amca Salim Güran tutuklandı. Cinayetin nasıl işlendiği ve diğer şüphelilerin bu suça ne kadar dahil olduğu adli süreçte netleşecek. Narin’in cansız bedeninin bulunmasından sonra, gözaltına alınan birçok kişi adliyeye sevk edildi ve ifadeleri alındı. Bu kişiler arasında Narin'in annesi Yüksel Güran, babası, ağabeyi ve diğer akrabalar da bulunuyor.

Soruşturma, bu kişilerin ifadeleriyle daha da derinleşiyor ve cinayetin organize bir şekilde işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Narin’in ölümüne ilişkin tüm şüpheler, özellikle Salim Güran ve onun yasak ilişkileri üzerine yoğunlaşıyor.

NEVZAT BAHTİYAR'IN SON İFADESİ: KAN DONDURAN DETAYLAR

Nevzat Bahtiyar’ın savcılıkta verdiği son ifade, cinayetin karanlık yönlerine dair çarpıcı detaylar içeriyor. Bahtiyar, Salim Güran’ın Narin’i öldürdüğünü itiraf etmemekle birlikte, cinayete yardım ettiğini ve cesedi Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü kabul etti.

Bahtiyar’ın şu sözleri, cinayetin arkasındaki olası nedeni daha da netleştiriyor:

"Salim Güran’ın yasak ilişkiler yaşadığı söyleniyordu. Narin’in bu ilişkilerden birine şahit olduğuna inanıyorum."

CİNAYETTE HESAP GÜNÜ YAKLAŞIYOR

Narin Güran cinayetinin ardındaki sır perdesi hala tam anlamıyla aydınlatılamasa da, soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Şüpheliler arasındaki ilişkiler, itiraflar ve kan donduran detaylar adli merciler tarafından dikkatle inceleniyor. Özellikle Salim Güran’ın yasak aşk iddiaları, soruşturmanın odak noktası haline gelmiş durumda.

Sonuç olarak, Narin’in kimin tarafından ve nasıl öldürüldüğü konusunda ilerleyen süreçte daha net cevaplar alınması bekleniyor. Şüpheli kişiler adliyeye sevk edilirken, dava her geçen gün yeni gelişmelere sahne oluyor.

AİLE İÇİ SIRLAR VE CİNAYETİN PERDE ARKASI

Narin Güran cinayeti, aile içindeki yasak ilişkiler, dedikodular ve karmaşık ilişkiler ağı nedeniyle giderek daha dikkat çekici hale geliyor. Cinayetin arkasında yatan gerçekler, aile içi çatışmalar ve yasak aşk iddialarıyla birlikte çözülmeye çalışılıyor. Adli süreç devam ederken, Narin’in ölümüne dair sırların çözülmesi kamuoyunun en büyük beklentisi.