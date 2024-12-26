Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma: Tanıklar Dinleniyor

Narin Güran Cinayeti Davasında Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ikinci duruşmasında, tanıklar dinlenmeye devam ediyor. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar yargılanıyor.

Tanık R.A'nın İfadeleri

Duruşmada, amca Salim Güran'ın işçisi olan 15 yaşındaki R.A. adli gözlem odasında tanık olarak ifadelerini verdi. Olay günüyle ilgili şunları aktardı:

"Tarlaya gittik. Salim Güran da tarlaya geldi. Saat 08:00-09:00 gibi geldi. Bir saat kaldıktan sonra gitti. Daha sonra 15:00-16:00 gibi yeniden geldi. Çay içtik. O sırada babam da yanımıza geldi..."

R.A., daha sonra Salim Güran'ın üstünü değiştirmek için yanlarından ayrıldığını ve akşam saatlerinde "kız kaybolmuş" şeklinde bir telefon aldığını açıkladı. Salim’in bu görüşmeye tepki olarak "Bu saat kız kaybolma saati midir?" diyerek babasıyla birlikte oradan ayrıldığını belirtti.

Mahkeme Soruşturmaları

Mahkeme başkanının, R.A'ya Salim Güran'ın kıyafetleriyle ilgili sorular yöneltmesi üzerine, R.A şunları ifade etti: "Kıyafetlerini hatırlamıyorum, ama durumu normaldi. Çok dikkatimi çekmedi."

R.A, olayın detaylarıyla ilgili hatırladığı bilgileri arasında kaybolan kayıtlarda çelişkiler olduğunu da dile getirdi. Mesela, telefon görüşmeleri ve saatler konusunda net hatırlamadığını ekledi.

Diğer Tanıkların Dinlenmesi

Duruşma, R.A'nın açıklamaları sonrası diğer tanıkların dinlenilmesiyle devam ediyor. Davanın ilerleyen süreçlerinde daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.