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Narin Güran Cinayeti Davasında Suçluları Kayırma Cezası: 12 Sanığa Hapis

Narin Güran cinayeti davasında 12 sanığa, 'suçluyu kayırma' suçundan 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 21:42
Narin Güran Cinayeti Davasında Suçluları Kayırma Cezası: 12 Sanığa Hapis

Narin Güran Cinayeti Davası Sonuçlandı

Narin Güran cinayeti davasında, suçluyu kayırma suçundan toplam 12 sanık ile 3 çocuk hakkında hapis cezası kararı verildi.

Cezaların Dağılımı

Davada, sanıklara 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları uygulandı. Bu ceza, suçun ciddiyetini ortaya koyarken, adaletin sağlandığı yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Olay, ciddi bir kamuoyuyla karşılanmış ve cinayet davası süresince birçok tartışmaya neden olmuştur. Verilen hüküm, toplumda infial yaratan cinayet vakalarının ardındaki davranışları da gündeme taşımaktadır.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun...

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılandığı davada karar açıklandı. Kararın açıklanmasının ardından sanıklar, polis eşliğinde adliyeden çıkarılarak cezaevine götürüldü.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun...

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılandığı davada karar açıklandı. Kararın açıklanmasının ardından sanıklar, polis eşliğinde adliyeden çıkarılarak cezaevine götürüldü.

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