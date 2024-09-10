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Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Gizlilik Kararı Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Narin Güran cinayeti ile ilgili gizlilik kararının sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:41
Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Gizlilik Kararı Devam Ediyor

Narin Güran Cinayetinin Soruşturmasında Gizlilik Kararı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayetinin soruşturmasında gizlilik kararının geçerliliğini koruduğunu duyurdu.

Açıklama ve Dezenformasyonla Mücadele

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İletişim Başkanlığının gerekli tüm kurumlarla koordineli bir şekilde dezenformasyonla mücadele yürüttüğünü ifade etti.

Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili olarak, gizlilik kararının sürdüğüne dikkat çeken Altun, "Dün kılınan cenaze namazı ile uğurladığımız masum kızımız Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir. Geleneksel ve dijital medya mecralarında, soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığı gözlemlenmektedir,” şeklinde konuştu.

Adalet İçin Talepler

Altun, cinayetle ilgili olarak adaletin sağlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini ve yetkili kurumların da görevlerini titizlikle sürdürdüğünü hatırlattı. "İletişim Başkanlığımız, konuya dair dezenformasyonla mücadele sürecini yürütmektedir. Dezenformasyon içeren bilgi yayılmasını engellemek, hepimizin görevidir ve soruşturmanın seyrini büyük ölçüde etkileyecektir,” dedi.

Bu bağlamda, Altun, vicdanları yaralayan bu olay hakkında yalnızca yetkili kurum ve kişilerin yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını vatandaşlardan rica etti.

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