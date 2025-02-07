Narin Güran Cinayetinde İstinaf Başvurusu: Sanık Enes Güran Avukatıyla Harekete Geçti

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık ağabey Enes Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı istinaf başvurusu yaptı. Dava, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan yürütülüyor.

Enes Güran'ın avukatlarından Mahir Akbilek, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sundu. Dilekçede, davanın 28 Aralık 2024’teki karar duruşmasında Güran’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Dilekçenin sonuç kısmında şu talep ve ifadelere yer verildi: "İlk derece mahkemesince verilen karar, duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde müvekkilim lehine ortadan kaldırılmalıdır. Müvekkilim hakkında beraat kararının verilmesini, bu olmazsa yerel mahkemenin kararının bozulmasını talep ederim."

Kararla birlikte müvekkil sanık hakkında uygun görülecek şekilde tahliye kararının verilmesi, aksi takdirde lehe olan tüm kanun maddelerinin uygulanması arz edildi. Ayrıca, cinayet davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı. Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Dava muhtemelen 23 Ocak’ta 944 sayfalık gerekçeli kararın açıklanmasıyla bir kez daha gündeme geldi.