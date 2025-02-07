DOLAR
35,97 -0,19%
EURO
37,36 0,06%
ALTIN
3.316,55 -0,67%
BITCOIN
3.517.130,97 -1,07%

Narin Güran Cinayetinde İstinaf Başvurusu: Sanık Enes Güran Avukatıyla Harekete Geçti

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde sanık Enes Güran, ağırlaştırılmış müebbet cezasına itiraz etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:10
Narin Güran Cinayetinde İstinaf Başvurusu: Sanık Enes Güran Avukatıyla Harekete Geçti

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık ağabey Enes Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı istinaf başvurusu yaptı. Dava, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan yürütülüyor.

Enes Güran'ın avukatlarından Mahir Akbilek, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sundu. Dilekçede, davanın 28 Aralık 2024’teki karar duruşmasında Güran’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Dilekçenin sonuç kısmında şu talep ve ifadelere yer verildi: "İlk derece mahkemesince verilen karar, duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde müvekkilim lehine ortadan kaldırılmalıdır. Müvekkilim hakkında beraat kararının verilmesini, bu olmazsa yerel mahkemenin kararının bozulmasını talep ederim."

Kararla birlikte müvekkil sanık hakkında uygun görülecek şekilde tahliye kararının verilmesi, aksi takdirde lehe olan tüm kanun maddelerinin uygulanması arz edildi. Ayrıca, cinayet davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı. Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Dava muhtemelen 23 Ocak’ta 944 sayfalık gerekçeli kararın açıklanmasıyla bir kez daha gündeme geldi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Scholz'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki
2
BM, Trump'ın UCM Yetkililerine Yaptırım Kararına Tepki Gösterdi
3
Antalya'da Öğrenciler Türkiye'nin İlk Uzay Misyonunu Anlatan 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi
4
Aşırı Sağcı 'Avrupa'nın Vatanseverleri' Madrid'de Strateji Belirliyor
5
Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
6
Erzurum'da Halk Otobüsü Yolcu Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!