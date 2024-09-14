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Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: 10 Kişi Tutuklanmıştı! Narin'in Katili Savcıya Göre Bakın Kim

Narin Güran cinayetinde ilk aşama tamamlandı. Savcıya göre Narin'i amcası öldürdü, annesi ve abisi suça iştirak etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:32
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: 10 Kişi Tutuklanmıştı! Narin'in Katili Savcıya Göre Bakın Kim

Narin Güran'ın hayatını kaybettiği cinayet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltındaki 22 zanlının işlemleri tamamlandı ve savcının değerlendirmesi netleşti. Cinayetin kilit isimlerinden biri olan amca Salim Güran, olayın baş zanlısı olarak gösterilirken, diğer aile üyeleri ve işçilerle ilgili suçlamalar da netlik kazandı. Savcı, Narin Güran'ı amcası Salim Güran'ın öldürdüğünü, annesi ve abisinin suça iştirak ettiğini, diğer kişilerin ise delilleri yok etmeye çalıştığını belirtti. Olayın detaylı şeması ve süreçle ilgili önemli gelişmeler...

Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: 10 Kişi Tutuklanmıştı! Narin'in Katili Savcıya Göre Bakın Kim

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE İLK AŞAMA TAMAMLANDI

Malatya’da vahşice katledilen Narin Güran'ın cinayetine dair soruşturmada kritik bir aşama geride bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 10'u tutuklanırken, amca Salim Güran'ın baş zanlı olarak suçlandığı dava giderek derinleşiyor. Soruşturmanın ilk aşaması tamamlandı ve gözaltındaki zanlılar üç farklı kategoriye ayrılarak değerlendirilmiş durumda.

Cinayetle ilgili tutuklu sayısı 10’a yükselirken, Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran ve olayın itirafçısı Nevzat Bahtiyar da tutuklananlar arasında yer alıyor. Cinayet sonrasında delilleri yok etmeye çalışmakla suçlanan bazı zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CİNAYETİN ŞEMASI: KATİL AMCA, İŞBİRLİKÇİ ANNE VE ABİ

Soruşturmayı yürüten savcının değerlendirmesiyle cinayet ve sonrasında yaşananlar adım adım ortaya çıkmaya başladı. Savcıya göre, Narin Güran'ı amcası Salim Güran öldürdü. Bu korkunç olaya Narin’in annesi, abisi ve Nevzat Bahtiyar’ın da iştirak ettiği belirtiliyor. İşte savcının cinayet şeması:

1. KATEGORİ: ASLİ FAİL AMCA SALİM GÜRAN

Savcılık tarafından birinci kategoride yer alan isim, Salim Güran. Olayın baş zanlısı olarak gösterilen amca Salim Güran, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Şemanın tepesinde yer alan Salim Güran, cinayetin asıl faili olarak değerlendiriliyor.

2. KATEGORİ: ANNE, ABİ VE İTİRAFÇI NEVZAT

İkinci kategoride yer alan isimler ise Narin'in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar. Bu kişiler, "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı. Olay sonrası yapılan itirafların ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda, savcı bu üç kişiyi Salim Güran’ın yanında suça ortak olarak görüyor.

3. KATEGORİ: DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞANLAR

Üçüncü kategoride ise suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmekle suçlanan isimler var. Bu kişiler arasında diğer amcalar Fuat GüranKurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, kuzenler Birsen Güran ve Melike Güran, enişte Mehmet Şevket Kaya, yenge Maşallah Güran ve işçi Mehmet Selim Atasoy bulunuyor. Ayrıca, R.A. adlı bir zanlı ve Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da şüpheliler arasında yer alıyor. Hediye Güran’ın gözaltına alınması ve R.A.’nın tutuklanması, soruşturmanın boyutlarını genişletti.

AMCA SALİM GÜRAN YENİDEN İFADE VERDİ

Baş zanlı Salim Güran, cezaevinden getirilerek savcılıkta tekrar sorgulandı. İfadesinde suçlamaları reddeden Güran, cinayet günü arkadaşı Nevzat Bahtiyar ile görüşmediğini iddia etti. Savcının aleyhinde ortaya koyduğu delilleri kabul etmeyen Güran, “Yeğenim olan Narin Güran'ı öldürdüğüm ve cesedini arabama yüklediğim iddiaları asılsızdır. Nevzat Bahtiyar’ın beyanlarını kabul etmiyorum,” dedi.

Ayrıca, olay günü işçisi R.A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Güran, görüşmenin Narin'in ölümüyle ilgili olmadığını, mısır arazisinin sulanmasıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

Salim Güran’ın telefonunda yer alan dijital verilerin silinmesi konusunda ise, “Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için bu kayıtları sildim. Bunun cinayetle bir ilgisi yok,” diye ifade verdi.

NARİN GÜRAN’IN ABİSİ ENES GÜRAN’IN İFADESİ

Tutuklanan ağabey Enes Güran, olay günü köyde olduğunu ve kardeşi Narin’i çok sevdiğini belirtti. İfadesinde, kolundaki ısırık izinin kendi kendine verdiği bir zarar olduğunu açıklayan Enes, kardeşinin kaybolması sonrası yaşadığı üzüntüden dolayı kendine yumruk attığını ve kolunu ısırdığını ifade etti. Kardeşi Narin'i itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tehdit veya para karşılığında öldürmüş olabileceğini iddia eden Enes Güran, Nevzat’ın olaylara direnemeyecek kadar zayıf bir karakter olduğunu söyledi.

ANNE YÜKSEL GÜRAN’IN ŞOK EDEN İDDİALAR KARŞISINDAKİ İFADESİ

Tutuklanan anne Yüksel Güran, savcılık sorgusunda amca Salim Güran ile ilişkisi olduğu iddialarına da yanıt verdi. Yüksel Güran, bu tür iddiaların doğru olmadığını ve amca Salim ile bir ilişkisi bulunmadığını net bir şekilde ifade etti.

Savcının "Narin sizi amcanızla ilişkide görüp bu yüzden mi öldürüldü?" sorusuna karşılık olarak Yüksel Güran, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Ayrıca, kızının kaybolduğunu kocasına neden bildirmediği sorusuna "Yolda olduğunu biliyordum, eşim telaşa düşüp kaza yapmasın diye haber vermedim" şeklinde yanıt verdi.

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